Қоғам

Церебралды сал ауруына шалдыққан қазақстандық әлемдегі ең беделді жоғары оқу орындарының біріне түсті

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 14:25 Фото: Zakon.kz
Алматылық Мансур-Сойор Досанов University of California, Berkeley университетіне математика және физика бағыты бойынша оқуға қабылданды. Бұл туралы ҚР Оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, АҚШ университеттеріне түсуге дайындықты Мансур 2023 жылы бастады.

Оқуға түсу үшін қажет SAT халықаралық емтиханының қорытындысы бойынша ол 1600 мүмкін балдың 1530-ын жинады.

Сонымен қатар Мансур ағылшын тілі бойынша халықаралық IELTS емтиханынан 8.5 балл алды.

Ведомство атап өткендей, Мансур өмірінің алғашқы күндерінен бастап церебралды сал ауруы диагнозымен өмір сүріп келеді. Қиындықтарға қарамастан, ол білім алып, дамып, өз мақсаттарына сенімді түрде ұмтылды. Мансур жүзумен айналысады, аспаздыққа қызығады және саксофонда ойнайды.

Церебральды сал ауруы бар қазақстандық әлемдегі ең беделді жоғары оқу орындарының біріне түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 14:25

Сурет: gov.kz

University of California, Berkeley – әлемдегі жетекші зерттеу университеттерінің бірі. Бұл оқу орнымен ондаған Нобель сыйлығының лауреаттары байланысты, ал оның ғылыми мектебі математика, физика, инженерия және компьютерлік ғылымдар салаларындағы ең мықты мектептердің бірі саналады. Berkeley университетіне түсу АҚШ университеттері арасындағы ең жоғары бәсекелі қабылдаулардың бірі болып есептеледі.

Бұған дейін жазғанымыздай, Алматылық оқушылар халықаралық олимпиадаларда 2,7 мыңнан астам марапатқа ие болды.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
