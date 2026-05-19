Церебралды сал ауруына шалдыққан қазақстандық әлемдегі ең беделді жоғары оқу орындарының біріне түсті
Белгілі болғандай, АҚШ университеттеріне түсуге дайындықты Мансур 2023 жылы бастады.
Оқуға түсу үшін қажет SAT халықаралық емтиханының қорытындысы бойынша ол 1600 мүмкін балдың 1530-ын жинады.
Сонымен қатар Мансур ағылшын тілі бойынша халықаралық IELTS емтиханынан 8.5 балл алды.
Ведомство атап өткендей, Мансур өмірінің алғашқы күндерінен бастап церебралды сал ауруы диагнозымен өмір сүріп келеді. Қиындықтарға қарамастан, ол білім алып, дамып, өз мақсаттарына сенімді түрде ұмтылды. Мансур жүзумен айналысады, аспаздыққа қызығады және саксофонда ойнайды.
University of California, Berkeley – әлемдегі жетекші зерттеу университеттерінің бірі. Бұл оқу орнымен ондаған Нобель сыйлығының лауреаттары байланысты, ал оның ғылыми мектебі математика, физика, инженерия және компьютерлік ғылымдар салаларындағы ең мықты мектептердің бірі саналады. Berkeley университетіне түсу АҚШ университеттері арасындағы ең жоғары бәсекелі қабылдаулардың бірі болып есептеледі.
