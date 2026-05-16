#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Физика-математика мектептері филиалдарына білім беру гранттарын бөлу әділетсіз жүргізілген бе - түсініктеме

Грант, физика-математика мектептері, білім беру гранттарығ конкурс, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.05.2026 17:57 Сурет: Zakon.kz
Оқу-ағарту министрлігі Республикалық физика-математика мектептері филиалдарындағы білім беру гранттарын бөлу конкурсы нәтижелеріне қатысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Грантқа түскендердің тізімі жарияланғаннан кейін ведомствоға ата-аналардан гранттарды бөлу әділетсіздігіне қатысты шағымдар келіп түсе бастаған.

Осыған байланысты құзырлы ведомство Республикалық физика-математика мектептері филиалдарына қабылдау мектеп жарғысына сәйкес ашық конкурс негізінде жүзеге асырылғанын, конкурстық іріктеу оқыту тіліне қарамастан бірыңғай академиялық талаптар бойынша өткізілгенін хабарлайды:

"Білім беру гранттарының саны және конкурс орындары мектеп филиалдарының сыныптарды жинақтау мүмкіндіктеріне сәйкес белгіленеді. Конкурстық іріктеудің әділдігі мен объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында барлық қатысушылар үшін бірыңғай талаптар қолданылды. Емтихан тапсырмалары бірдей тақырыптық бағыт, бірыңғай құрылым және күрделілік деңгейі негізінде әзірленіп, академиялық адалдық қағидаттарын сақтау үшін бірнеше нұсқада ұсынылды. Шекті өту балы алдын ала бекітілмейді және конкурс жарияланған сәтте анықталмайды. Ол қабылдау емтихандары аяқталғаннан кейін қатысушылардың нәтижелері мен жалпы конкурстық көрсеткіштеріне сәйкес айқындалады. Бұл тәсіл барлық үміткерлер үшін тең мүмкіндік қағидатын сақтауға арналған".

Қазіргі уақытта Оқу-ағарту министрлігі конкурстық рәсімдердің ашықтығы мен объективтілігіне қатысты келіп түскен өтініштер мен ұсыныстарға талдау жүргізуде.

"Әрбір өтініш белгіленген тәртіппен қаралатын болады. Сонымен бірге, қосымша зерделеу және сараптамалық талдау тетіктері қолданылатын болады.Талдау қорытындылары және қабылданған шешімдер бойынша ресми ақпарат қосымша жарияланады. Аталған мәселе Оқу-ағарту министрлігінің бақылауында", деп хабарлайды министрлік.

Бұған дейін әлеуметтік желіде ҰБТ-ға қатысты тарап жатқан жалған ақпаратқа қатысты Ұлттық тестілеу орталығы мәлімдеме жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Білім беру гранты қалай бөлінді - министрлік түсініктемесі
15:53, 05 тамыз 2024
Білім беру гранты қалай бөлінді - министрлік түсініктемесі
Білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссия өз жұмысын аяқтады
19:45, 03 тамыз 2023
Білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссия өз жұмысын аяқтады
Ғылым министрі білім гранттарына қатысты жақсы жаңалық айтты
20:40, 05 тамыз 2025
Ғылым министрі білім гранттарына қатысты жақсы жаңалық айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Синнер вышел в финал "Мастерса" в Риме, победив чемпиона Almaty Open
19:22, Бүгін
Синнер вышел в финал "Мастерса" в Риме, победив чемпиона Almaty Open
Один гол решил исход матча между "Окжетпесом" и "Астаной" в КПЛ
18:55, Бүгін
Один гол решил исход матча между "Окжетпесом" и "Астаной" в КПЛ
Ислам Чесноков остался в шаге от "золота" чемпионата Шотландии
18:33, Бүгін
Ислам Чесноков остался в шаге от "золота" чемпионата Шотландии
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
17:42, Бүгін
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: