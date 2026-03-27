Қоғам

Көлік жойылса да, салық есептеле береді: қазақстандықтарға нені ескеру керек

Фото: freepik
2026 жылғы 27 наурызда Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің (МКД) баспасөз қызметі азаматтарға көлік жойылғаннан кейін де неге салық есептеле беретінін түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Автокөлік теңізге батып кетті — бұл тек форс-мажор емес, сонымен қатар артық салықтар!

Қазақстандықтарға жағдайды елестетіп көру ұсынылды:

"Каспий деңгейі күтпеген жерден күрт көтеріліп, сіздің автокөлігіңізді теңізге алып кетті, немесе басқа да табиғи апат орын алды. Көлік қалпына келтіруге келмейді, бірақ сіз белгі бермейінше Мемлекеттік кірістер органдары мұны "көрмейтінін" білесіз бе?"

Неліктен салық есептеле береді?

Көлік салығы автокөлік ІІМ дерекқорында сіздің атыңызда тіркеуде тұрған уақытқа дейін есептеледі.

"Көлік темір үйіндісіне айналса да, ол салық салу объектісі болып саналады". Маңғыстау облысы бойынша МКД

Іс-қимыл алгоритмі:

Азаматтарға бірден полицияны немесе ТЖ қызметін шақыру ұсынылды:

"Сізге мүліктің жойылғанын немесе зақымдалғанын растайтын ресми құжат қажет болады. Көлікті есептен шығаруды "кейінге" қалдырмаңыз. Салық есептеу тек тіркеуден шығарылған айдан кейінгі айдан бастап тоқтатылады. e-Salyq Azamat қосымшасында немесе egov.kz порталында көліктің мәртебесі "Есептен шығарылды" деп өзгергеніне көз жеткізіңіз. Маңғыстау облысы бойынша МКД

Сондай-ақ, ведомство тізілімдегі бір артық ай - бұл бюджетке төленуі тиіс салық екенін ескертті.

Бұған дейін сәуірден бастап көлік салығын төлемегендерге өсімпұл қосылатындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 28 және 29 наурыз
19:57, Бүгін
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 28 және 29 наурыз
Салық бойынша қарызды өндіріп алу: нені білу керек
13:40, 28 сәуір 2025
Салық бойынша қарызды өндіріп алу: нені білу керек
Салық органдары қазақстандықтарды қандай тексеру түрлері күтіп тұрғанын айтты
11:32, 02 шілде 2025
Салық органдары қазақстандықтарды қандай тексеру түрлері күтіп тұрғанын айтты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
21:54, Бүгін
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
21:39, Бүгін
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
21:10, Бүгін
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
21:01, Бүгін
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
