Қоғам

Қостанайда із-түзсіз жоғалған 17 жастағы жасөспірімнің мәйіті табылды

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қостанайда із-түзсіз жоғалып, іздестірілген 17 жастағы тұрғынның мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қостанай облыстық полиция департаменті 27 наурыз күні жоғалған жасөспірімді іздестіру жұмыстары қалай жүріп жатқанын көрсеткен еді. Полицейлер оның жүрген жерін анықтауға бағытталған барлық қажетті жедел-іздестіру шарасын жүргізген.

"Жасөспірімнің орналасқан жерін анықтау үшін Жедел басқару орталығының және азаматтық сектордың бейнебақылау камераларының жазбалары зерделенді. Полиция оның болуы мүмкін барлық орынды тексеріп, туыстары, таныстары мен көршілерінен жауап алды. Іздеу жұмыстарына Қостанай гарнизонының және жақын өңірлердің барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Сондай-ақ іздестіруге еріктілер мен өзге де қызметтер тартылды", – деп мәлімдеді Қостанай облыстық полиция департаменті.

28 наурыз күні кәмелетке толмаған жасөспірімнің жоғалу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғаны белгілі болды. Жедел-іздестіру шаралары барысында оның денесі Гагарин бөгетіне жақын маңдағы қамысты аумақтан табылған. Алдын ала мәлімет бойынша, мәйітте зорлық-зомбылық белгілері анықталмаған.

"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеті жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады ведомство.

Полиция азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және тексерілмеген мәліметтерді таратпауға үндеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
09:35, 08 қаңтар 2025
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
БҚО-да із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті өзен жағасынан табылды
16:40, 05 қараша 2023
БҚО-да із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті өзен жағасынан табылды
Ақмола облысында жоғалған жігіттің денесі даладан табылды
16:56, 01 желтоқсан 2024
Ақмола облысында жоғалған жігіттің денесі даладан табылды
