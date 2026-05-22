Алматыда 25 жастағы тұрғын із-түзсіз жоғалып кетті
Жас жігіттің жоғалғаны туралы полицияға оның туған ағасы арызданған. Оның айтуынша, Ерзат Егізбай 2026 жылғы 19 мамыр күні күндіз Жетісу ауданындағы Райымбек даңғылы бойында орналасқан құрылыс нысанынан (147Б үй маңы) шығып кеткен.
Өзімен бірге ұялы телефоны болған. Телефон сигналы соңғы рет Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Есік саяжайлары аумағында, "Көксай" саяжай серіктестігінде тіркелген.
Жоғалған азаматтың ағасының сөзінше, Ерзат бұған дейін ешқашан үйінен ескертусіз кетпеген. Арнайы медициналық есепте тұрмайды, қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған және бес уақыт намазын қатаң ұстанады.
2026 жылғы 22 мамырдағы жағдай бойынша оның қайда екені әлі белгісіз.
Almaty.tv мәліметінше, криминалдық полиция қызметкерлері құқық қорғау және арнайы органдардың ақпарат алмасу жүйесі арқылы тексеру жүргізген.
Нәтижесінде Ерзат Егізбайдың Қазақстанның мемлекеттік шекарасын кесіп өтпегені, қаладағы ХҚКО-ларға жүгінбегені және жазатайым оқиғаларды тіркеу бюросының есебінде жоқ екені анықталған. Сонымен қатар Алматыдағы медициналық мекемелер, жедел жәрдем қызметтері мен мәйітханалар да тексерілген, алайда әзірге нәтиже шықпаған.
"Егер Ерзат Егізбайдың жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат білсеңіздер, 102 нөміріне хабарласуды немесе оның ағасы Азаматқа +7 777 021 66 60 нөмірі арқылы байланысуды сұраймыз", – делінген еріктілер ұйымдарының бірінің жарияланымында.
Айта кетейік, мамыр айының басында Ақтауда 42 жастағы Александр Друздевтің жұмбақ жағдайда жоғалып кеткені хабарланған болатын. Ол қарындасымен күмәнді телефон әңгімесінен кейін Жаңаөзен бағытына шығып, байланысқа шықпай қалған.