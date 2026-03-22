#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Жаңаөзенде із-түзсіз жоғалған 47 жастағы мұғалім іздестіріліп жатыр

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.03.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Жаңаөзен қаласында сегіз айдан бері із-түзсіз жоғалып кеткен 47 жастағы Дина Жарылғасова іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегінше, ол өткен жылдың тамыз айында үйінен беймәлім бағытқа шығып кеткен. Содан бері туыстары әйелдің хабар-ошарсыз кеткенін айтып отыр.

Жергілікті Lider.kz еріктілерінің мәліметінше, Дина Жарылғасова Жаңаөзен қаласындағы 1-шағын ауданда тұрған. 47 жастағы әйел 20 жылдан бері мектепте оқытушы болып жұмыс істепті. Ол былтыр 5 тамыз күні шамамен кешкі сағат жетіде үйінен белгісіз бағытта шығып кеткен. Туыстарының айтуынша, жоғалған әйелдің бойы шамамен 1 метр 70 сантиметр, дене бітімі орташа. Жоғалған күні ол үстіне ақ бұршақ қара көйлек пен өрнекті ұзын қызыл жилет киген. Туыстары мен еріктілер әйелді көрген немесе оның жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат білетін азаматтардан хабарласуды сұрайды.

"Соңғы рет тергеуге көп сыныптастары түскен. Сыныптастарымен араласқан. Жалпы олар жақсы араласатын. Оларды бір-бірлеп шақырды. Барлығынан анықтама, куәлік алды. Сіңлім екеуіміз күтіп отырмыз. Барымыз да, нарымыз да, жалғыз қамқоршымыз да ... Білесіз, ондай жағдай оңай емес". Несібелі Қобылан, жоғалған әйелдің қызы:

Бұған дейін Ақтауда 39 жастағы әйел жұмыс іздеуге шығып, жоғалып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рудныйда жоғалған бала іздестіріліп жатыр
09:50, 01 қазан 2023
Рудныйда жоғалған бала іздестіріліп жатыр
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
10:44, 05 қараша 2023
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
Ақмола облысында жоғалып кеткен полиция бөлімі бастығының орынбасары іздестіріліп жатыр
09:51, 25 маусым 2023
Ақмола облысында жоғалып кеткен полиция бөлімі бастығының орынбасары іздестіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:24, Бүгін
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
17:52, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
17:33, Бүгін
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
17:10, Бүгін
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: