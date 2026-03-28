Жексенбіде елдің басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Ұлытау облысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с.
Ақтөбе облысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-18 м/с күтіледі. Ақтөбеде шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман. Атырауда түнде жаңбыр, найзағай, күндіз аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман.
Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Күндіз облыстың орталығында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Қызылорда облысының оңтүстігінде найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Қызылордада түнде шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, түнде екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, облыстың оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Семейде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Өскеменде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде, батысында тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Петропавлда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оралда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодарда тұман күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, екпіні 25 м/с күтіледі.
Түркістан облысының оңтүстігінде, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкент қ.: 29 наурызда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түркістанда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.
Ақмола облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Көкшетауда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел күтіледі, күндіз Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.