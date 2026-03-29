ТЖМ қызметкерлері ұзақ уақыт бойы пәтер есігін ашпай қойған көкшетаулықты құтқарды
Сурет: видео скрині
Көкшетауда ТЖМ қызметкерлері ер адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 2026 жылғы 29 наурызда Көкшетау қаласының тұрғындарынан 1988 жылы туған ер адам ұзақ уақыт бойы пәтер есігін ашпай, байланысқа шықпай жатқаны туралы хабарлама түскен.
"ТЖМ жедел-құтқару жасағының құтқарушылары полиция қызметкерлерімен альпинистік жабдықтарды пайдалана отырып, бес қабатты көп пәтерлі тұрғын үйдің 4-қабатында орналасқан пәтерге кіріп есікті ашты", - деп хабарлады ведомство.
Құтқарылғаннан кейін ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды.
Мақаламен бөлісу
