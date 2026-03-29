Қазақстандық блогер Ильяр Ювашевке іздеу жарияланғаны белгілі болды
Іздестіру туралы іс 2026 жылғы 27 наурызда Астанада тіркелген. Іздеу салған орган – Қаржылық мониторинг агенттігі.
Қазіргі уақытта блогерді іздестірумен Астана экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері айналысып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін 2024-2025 жылдары Ювашевтің Mellstroy сайтымен қоса, онлайн-казино желісін құруға және басқаруға қатысқаны хабарланған еді. ҚМА мәліметінше, ақша ағынын заңдастыру үшін 22 жалған компания тіркеліп, POS-терминалдар мен электронды төлем құралдары пайдаланылған. Сол арқылы ойыншылардан 3,6 млрд теңгеден астам қаражат өткен.
Құқық қорғау органдары іздеуде жүрген адамның орналасқан жері туралы кез келген ақпаратты Астана бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарлауды сұрайды. Ақпарат бергендерге сыйақы мен анонимдікке кепілдік беріледі.