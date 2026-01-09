Атырау облысында ерлі-зайыптылардың жоғалуы мен кісі өлімі: күдіктіге қатысты іздеу хабарламасы жарияланды
Мәліметтерге сәйкес, 29 жастағы Сұлтан Сәрсемәлиев 2026 жылғы 8 қаңтарда іздеуге жарияланған. Іздестіру ісін Атырау облыстық полиция департаменті жүргізіп жатыр.
Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының жазуынша, Сәрсемәлиев аталған отбасының күйеу баласы болып келеді.
Сурет: qamqor.gov.kz/criminals
Еске салайық, төрт адамнан тұратын отбасы 2025 жылдың күзінде хабар-ошарсыз кеткен. Туыстары олардың жоғалғаны жөнінде полицияға тек желтоқсан айында ғана арызданған. 2026 жылғы 6 қаңтарда жоғалып кеткен ерлі-зайыптылардың мәйіттері табылды. Ал олардың балаларына қатысты іздестіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр.
Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл іске өзге де адамдардың қатысы бар-жоғы тексеріліп жатқанын нақтылады.
Сонымен қатар құқық қорғау органдары азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге және жалған немесе тексерілмеген мәліметтерді таратудан бас тартуға шақырды.