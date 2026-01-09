#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Оқиғалар

Атырау облысында ерлі-зайыптылардың жоғалуы мен кісі өлімі: күдіктіге қатысты іздеу хабарламасы жарияланды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 10:52 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында Атырау облысында ерлі-зайыпты жұпты өлтірді деген күдікке ілінген, отбасының күйеу баласы Сұлтан Сәрсемәлиевке қатысты іздеу хабарламасы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәліметтерге сәйкес, 29 жастағы Сұлтан Сәрсемәлиев 2026 жылғы 8 қаңтарда іздеуге жарияланған. Іздестіру ісін Атырау облыстық полиция департаменті жүргізіп жатыр.

Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының жазуынша, Сәрсемәлиев аталған отбасының күйеу баласы болып келеді.

Сурет: qamqor.gov.kz/criminals

Еске салайық, төрт адамнан тұратын отбасы 2025 жылдың күзінде хабар-ошарсыз кеткен. Туыстары олардың жоғалғаны жөнінде полицияға тек желтоқсан айында ғана арызданған. 2026 жылғы 6 қаңтарда жоғалып кеткен ерлі-зайыптылардың мәйіттері табылды. Ал олардың балаларына қатысты іздестіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр.

Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл іске өзге де адамдардың қатысы бар-жоғы тексеріліп жатқанын нақтылады.

Сонымен қатар құқық қорғау органдары азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге және жалған немесе тексерілмеген мәліметтерді таратудан бас тартуға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Боксшы Бейбіт Шүменовті іздеу жарияланды
11:01, 24 шілде 2023
Боксшы Бейбіт Шүменовті іздеу жарияланды
Абай облысында ер адамның шұлығынан есірткі табылды
22:36, 20 наурыз 2023
Абай облысында ер адамның шұлығынан есірткі табылды
Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр
16:00, 01 қыркүйек 2025
Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: