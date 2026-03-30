СҚО-да ірі көлемдегі алаяқтық әрекетке тосқауыл қойылды
Өтінімдер бірден бес банкке жолданған. Тайынша көшелерінде жаяу патрульде жүрген аудандық полиция бөлімінің тергеушісі Еламан Ермековке ауыл тұрғыны хабарласып, анасына байланыса алмай жатқанын жеткізген.
Еламан дабылға жедел әрекет етіп, көрсетілген мекенжайды тексерді. Белгілі болғандай, 40 жастағы әйел таңертеңнен бастап интернет-алаяқтармен телефон арқылы сөйлескен.
Олар өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, оның атына біреулер несие рәсімдеуге тырысып жатқанын айтқан. Одан кейін құқық қорғау органдарының жалған қызметкерлері хабарласқан.
Алаяқтардың қысымымен әйел банк қосымшаларын жүктеп, "айна несиелер" рәсімдей бастаған. Бұл — өзге өтінімдердің күшін жоюға көмектеседі деген сылтаумен қолданылатын кең таралған тәсіл.
Кейін олар "резервтік шотты" көрсетіп, қаражатты сол жерге аударуды ұсынады, содан кейін ақша шетелге шығарылып кетеді. Әдеттегідей, алаяқтар болған жайтты ешкімге айтпауын талап еткен.
Алайда бұл жолы құпиялылық олардың жоспарын бұзды. Полиция қызметкері Еламан Ермеков әйелге оның алаяқтардың құрбаны болғанын түсіндіріп, оның келісімімен eGov mobile қосымшасы арқылы несиелерден ерікті түрде бас тартуға көмектесті, сондай-ақ барлық банктердің "жедел желілеріне" хабарласты.
Нәтижесінде жалпы сомасы 13 миллион теңге болатын несиелердің рәсімделуі тоқтатылды.