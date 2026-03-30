#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

СҚО-да ірі көлемдегі алаяқтық әрекетке тосқауыл қойылды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысында Тайынша аудан орталығының 40 жастағы тұрғыны алаяқтарға сеніп 13 млн теңге көлемінде несие рәсімдемек болған.

Өтінімдер бірден бес банкке жолданған. Тайынша көшелерінде жаяу патрульде жүрген аудандық полиция бөлімінің тергеушісі Еламан Ермековке ауыл тұрғыны хабарласып, анасына байланыса алмай жатқанын жеткізген.

Еламан дабылға жедел әрекет етіп, көрсетілген мекенжайды тексерді. Белгілі болғандай, 40 жастағы әйел таңертеңнен бастап интернет-алаяқтармен телефон арқылы сөйлескен.

Олар өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, оның атына біреулер несие рәсімдеуге тырысып жатқанын айтқан. Одан кейін құқық қорғау органдарының жалған қызметкерлері хабарласқан.

Алаяқтардың қысымымен әйел банк қосымшаларын жүктеп, "айна несиелер" рәсімдей бастаған. Бұл — өзге өтінімдердің күшін жоюға көмектеседі деген сылтаумен қолданылатын кең таралған тәсіл.

Кейін олар "резервтік шотты" көрсетіп, қаражатты сол жерге аударуды ұсынады, содан кейін ақша шетелге шығарылып кетеді. Әдеттегідей, алаяқтар болған жайтты ешкімге айтпауын талап еткен.

Алайда бұл жолы құпиялылық олардың жоспарын бұзды. Полиция қызметкері Еламан Ермеков әйелге оның алаяқтардың құрбаны болғанын түсіндіріп, оның келісімімен eGov mobile қосымшасы арқылы несиелерден ерікті түрде бас тартуға көмектесті, сондай-ақ барлық банктердің "жедел желілеріне" хабарласты.

Нәтижесінде жалпы сомасы 13 миллион теңге болатын несиелердің рәсімделуі тоқтатылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: