Әлемде тек 13 елдің ауа сапасы қауіпсіз деңгейде: Қазақстан қай орында
Naked Science басылымының жазуынша, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) PM2.5 деп аталатын ұсақ шаң бөлшектерінің шекті мөлшерін анықтайды. Бұл бөлшектер адам денсаулығына өте қауіпті: олар өкпеге терең еніп, қанға дейін жетуі мүмкін.
Зерттеушілердің айтуынша, PM2.5 әсері тыныс алу жолдары ауруларымен, жүрек-қан тамырлары дерттерімен және қатерлі ісікпен байланысты.
Швейцариялық IQAir компаниясы 143 ел, аймақ және аумақтағы 9 446 қаланың деректерін талдаған. Нәтижелер "2025 жылғы әлемдік ауа сапасы туралы есепке" енгізілді.
ДДҰ белгілеген қауіпсіз деңгей – 5 мкг/м³. Осы талапқа тек 13 ел мен аумақ қана сай келген. Олардың ішінде Еуропадан үш ел бар: Андорра, Эстония және Исландия.
Сондай-ақ қауіпсіз ауа көрсеткішіне ие елдер мен аумақтар қатарына Австралия, Барбадос, Бермуд аралдары, Француз Полинезиясы, Гренада, Жаңа Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, Реюньон және АҚШ Виргин аралдары кіреді.
Ал Қазақстан орташа деңгейдегі ластануы бар елдер қатарына енген. Елде ауа сапасының индексі (AQI) 74⁺ деңгейінде тіркеліп, ең ластанған елдер рейтингінде 24-орынға орналасқан.
Жалпы алғанда, зерттелген 143 елдің 130-ында ауа сапасы қауіпсіз стандарттарға сәйкес келмейді.
Ең ластанған 5 елдің қатарына Пәкістан (67,3 мкг/м³), Бангладеш (66,1 мкг/м³), Тәжікстан (57,3 мкг/м³), Чад (53,6 мкг/м³), Конго Демократиялық Республикасы (50,2 мкг/м³) кіреді.
