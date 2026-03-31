#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Әлемде тек 13 елдің ауа сапасы қауіпсіз деңгейде: Қазақстан қай орында

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Әлемде ауа сапасы жылдан-жылға нашарлауда. Мәселен, 2025 жылы небәрі 13 елде ғана ауа сапасы қауіпсіз деңгейде сақталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Naked Science басылымының жазуынша, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) PM2.5 деп аталатын ұсақ шаң бөлшектерінің шекті мөлшерін анықтайды. Бұл бөлшектер адам денсаулығына өте қауіпті: олар өкпеге терең еніп, қанға дейін жетуі мүмкін.

Зерттеушілердің айтуынша, PM2.5 әсері тыныс алу жолдары ауруларымен, жүрек-қан тамырлары дерттерімен және қатерлі ісікпен байланысты.

Швейцариялық IQAir компаниясы 143 ел, аймақ және аумақтағы 9 446 қаланың деректерін талдаған. Нәтижелер "2025 жылғы әлемдік ауа сапасы туралы есепке" енгізілді.

ДДҰ белгілеген қауіпсіз деңгей – 5 мкг/м³. Осы талапқа тек 13 ел мен аумақ қана сай келген. Олардың ішінде Еуропадан үш ел бар: Андорра, Эстония және Исландия.

Сондай-ақ қауіпсіз ауа көрсеткішіне ие елдер мен аумақтар қатарына Австралия, Барбадос, Бермуд аралдары, Француз Полинезиясы, Гренада, Жаңа Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, Реюньон және АҚШ Виргин аралдары кіреді.

Ал Қазақстан орташа деңгейдегі ластануы бар елдер қатарына енген. Елде ауа сапасының индексі (AQI) 74⁺ деңгейінде тіркеліп, ең ластанған елдер рейтингінде 24-орынға орналасқан.

Жалпы алғанда, зерттелген 143 елдің 130-ында ауа сапасы қауіпсіз стандарттарға сәйкес келмейді.

Ең ластанған 5 елдің қатарына Пәкістан (67,3 мкг/м³), Бангладеш (66,1 мкг/м³), Тәжікстан (57,3 мкг/м³), Чад (53,6 мкг/м³), Конго Демократиялық Республикасы (50,2 мкг/м³) кіреді.

Бұған дейін Қытай 6G байланыс желісін сынақтан өткізгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бүгін еліміздің 13 қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертіледі
09:19, 30 қараша 2024
Бүгін еліміздің 13 қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертіледі
Алматыда ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
09:14, 22 ақпан 2026
Алматыда ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Серуендемеген жөн: елдің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды
10:59, 07 желтоқсан 2025
Серуендемеген жөн: елдің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
11:03, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
11:01, Бүгін
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
10:49, Бүгін
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
10:36, Бүгін
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: