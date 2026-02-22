#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

Алматыда ауа сапасы нашарлайтыны болжанады

Алматы, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, 22 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 09:14 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамы бойынша, Қазақстанның оңтүстік астанасы тұмшаланып, ауа сапасы қалыпты деңгейде бола қоймайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылғы 22 ақпанда ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары Алматы қаласында күтіледі", делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Бұған дейін синоптиктер 22 ақпанда қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасап, еліміздің басым бөлігінде тұман, көктайғақ болатынын болжаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ҚПЛ-2026: "Қайрат" ФК Алматыда қатарынан үш матч өткізеді
09:56, Бүгін
ҚПЛ-2026: "Қайрат" ФК Алматыда қатарынан үш матч өткізеді
Қазақстанның жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
09:08, 24 желтоқсан 2023
Қазақстанның жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Қазақстанның тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
09:08, 16 желтоқсан 2023
Қазақстанның тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Российский форвард остаётся в "Атырау" на новый сезон
14:13, Бүгін
Российский форвард остаётся в "Атырау" на новый сезон
"Кайрат" опубликовал важную информацию
13:45, Бүгін
"Кайрат" опубликовал важную информацию
Джеки Чан принял чапан от Головкина после встречи с Шайдоровым на Олимпиаде
13:08, Бүгін
Джеки Чан принял чапан от Головкина после встречи с Шайдоровым на Олимпиаде
Чесноков выступил с заявлением после дебютного гола за "Хартс"
12:30, Бүгін
Чесноков выступил с заявлением после дебютного гола за "Хартс"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: