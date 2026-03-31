Ақтөбеде жер үйлерден ұрлық жасаған күдікті оқиға орнында ұсталды
Атап айтқанда, күдікті алғашқы үйден ақша салынған барсетка мен Kia Sportage автокөліктің кілтін ұрлап, автокөлікті айдап әкетпен болған. Әрі қарай ол сол үйге көрші тұрған екінші үйдің гаражына жасырын кіріп, құны 150 мың теңге тұратын дәнекерлеу аппаратын ұрлаған.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ұсталған жігіт кінәсін мойындады. Қылмыс жасаған сәтінде ақтөбеліктің алкогольдік мас күйде болғаны анықталды.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ұсталған жігіт кінәсін мойындады. Қылмыс жасаған сәтінде ақтөбеліктің алкогольдік мас күйде болғаны анықталды.
Ұрлық дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр. Қылмыстық заңнамада үй-жайға заңсыз кіру арқылы бірнеше ұрлық жасау әрекеті үшін мүлкi тәркiленіп, жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға дейінгі жаза көзделген.