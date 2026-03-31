Қоғам

Қазақстандық оқушы пластик қалдықтарынан эко-асфальт өндіру технологиясын ойлап тапты

Қазақстандық оқушы пластик қалдықтарынан эко-асфальт өндіру технологиясын ойлап тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 18:06 Сурет: Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
Абай облысы Аягөз қаласындағы №10 мектеп-гимназиясының 10-сынып оқушысы Аружан Қабдулмаратова қайта өңделген пластикті пайдалана отырып, "Эко-асфальт" технологиясын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жас ғалым жобамен 7-сыныптан бастап айналысып, бірнеше жыл бойына жүйелі түрде дамытқан. Нәтижесінде тұрмыстық пластик қалдықтарын қайта өңдеп, оны асфальт құрамына қосуға мүмкіндік беретін шешім ұсынды.

"Асфальтқа пластик қосу оның беріктігін арттырып, пайдалану мерзімін ұзартады. Мұндай өнім өзінің пайдалану сипаттамаларын 12-18 жылға дейін, кейде 20-25 жылға дейін сақтай алады. Сонымен қатар, дәстүрлі технологиялармен салыстырғанда өндіріс құны төмендейді", – делінген хабарламада.

Жобада қосымша жол жабынының сапасын бақылауды автоматтандыру да қарастырылған. Оқушы жол бойына автономды роботтар жүйесін енгізуді де ұсынады. Оның тұжырымдамасы бойынша, "А" роботы жол бетіндегі ақауларды анықтаса, "В" роботы оларды жедел түрде жөндейді. Бұл тәсіл жөндеу шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

"Эко-асфальт" әзірлемесі пластик қалдықтарының көлемін азайтуға және жол құрылысына заманауи шешімдерді енгізуге бағытталған.

Айдос Қали
Елордалық оқушы зағип жандарға арналған ақылды көзілдірік ойлап тапты
17:47, 20 қазан 2025
Елордалық оқушы зағип жандарға арналған ақылды көзілдірік ойлап тапты
Қазақстандық ғалым тіс эмалін қалпына келтіру технологиясын ойлап тапты
17:40, 25 сәуір 2023
Қазақстандық ғалым тіс эмалін қалпына келтіру технологиясын ойлап тапты
Алматылық оқушы қоршаған ортаға зияны жоқ биопакет ойлап тапты
10:46, 21 қаңтар 2026
Алматылық оқушы қоршаған ортаға зияны жоқ биопакет ойлап тапты
Бой Батыра Джукембаева c узбекистанцем перенесён на другую дату: подробности
21:21, Бүгін
Бой Батыра Джукембаева c узбекистанцем перенесён на другую дату: подробности
Сербскую теннисистку дисквалифицировали почти на пять лет за договорные матчи
21:11, Бүгін
Сербскую теннисистку дисквалифицировали почти на пять лет за договорные матчи
Талгат Байсуфинов оценил победу Казахстана на новом турнире ФИФА
20:57, Бүгін
Талгат Байсуфинов оценил победу Казахстана на новом турнире ФИФА
Казахстан проиграл Северной Ирландии в отборе ЕВРО-2026 по футболу
20:52, Бүгін
Казахстан проиграл Северной Ирландии в отборе ЕВРО-2026 по футболу
