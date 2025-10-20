#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Технология

Елордалық оқушы зағип жандарға арналған ақылды көзілдірік ойлап тапты

Қуандық Амирхан, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 17:47 Сурет: gov.kz
Астана қаласындағы Қошке Кемеңгерұлы атындағы №49 мектеп-гимназиясының 10 "А" сынып оқушысы Қуандық Амирхан ерекше жобасын таныстырды. Ол көру қабілеті нашар және мүлде көрмейтін жандарға арналған ақылды көзілдірік жасап шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің хабарлауынша, жас өнертапқыштың бұл жобасы көзі нашар көретін адамдарға күнделікті өмірде көшеде еркін қозғалып, түрлі кедергілерден сақтануға мүмкіндік береді.

Ақылды көзілдіріктің басты ерекшелігі — адамның алдында бір метр қашықтықтан бастап кедергі пайда болғанда, алдын ала қазақ тілінде "Сақтаныңыз, алдыңызда кедергі!" деген дауыстық ескерту жасайды.

Қуандық Амирхан бұл көзілдірікті зағип жандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында құрастырғанын айтады. Алдағы уақытта ол жұмыстың ауқымын кеңейтіп, басқа да нұсқамаларды енгізуді көздеп отыр.

Бұл бастама — жас өнертапқыштың ғылым мен технология саласына деген қызығушылығының нәтижесі ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік жауапкершілік пен жанашырлықтың үлгісі.

Ақылды көзілдірік әлеуметтік маңызы зор жаңалық ретінде қоғамның қолдауына ие болары сөзсіз. Жоба зағип жандардың өмір сүру сапасын арттырып, олардың өз бетімен қозғалуына үлкен септігін тигізбек.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматылық оқушы тарихты оқуға арналған ерекше қосымша ойлап тапты
11:04, 24 мамыр 2023
Алматылық оқушы тарихты оқуға арналған ерекше қосымша ойлап тапты
Таразда оқушы бала құтқарушы робот ойлап тапты
11:39, 01 наурыз 2023
Таразда оқушы бала құтқарушы робот ойлап тапты
Тараздық оқушылар мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған "ақылды" протез үшін инвестор іздеуде
12:06, 25 сәуір 2025
Тараздық оқушылар мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған "ақылды" протез үшін инвестор іздеуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: