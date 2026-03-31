Астанада 20 млн теңгеге алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
Фото: Zakon.kz
Астана қаласында ірі көлемдегі алаяқтық дерегі бойынша 39 жастағы ер адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тергеу материалдарына сәйкес, күдікті жәбірленушінің сеніміне кіріп, Toyota Land Cruiser автокөлігін сатып алып беретінін сылтау еткен.
Алайда ол алған міндеттемесін орындамай, алдау жолымен жәбірленушіден 20 млн теңге көлеміндегі ақшалай қаражатты заңсыз иемденген.
Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі таңда қылмыстың барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Полиция азаматтарды сақ болуға, автокөлік сатып алу-сату барысында күмәнді ұсыныстардан аулақ болуға және ірі қаржылық мәмілелерді тек ресми, заңды жолмен рәсімдеуге шақырады.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript