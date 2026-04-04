Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша 5-7 сәуірге арналған ауа райы болжамы
Синоптиктер Қазақстанның үш ірі мегаполисі бойынша 2026 жылғы 5-7 сәуірге арналған ауа райы болжамымен бөлісті. "Қазгидромет" РМК деректері бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райының күрт нашарлауы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 5 сәуір: аспан бұлтты, таңертең және түстен кейін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыс солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +7...+9°С, күндіз: +13...+15°С.
- 6 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...+2°С, күндіз: +15...+17°С.
- 7 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +3...+5°С, күндіз: +19...+21°С.
Алматы
- 5 сәуір: аспан бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыстан жел соғады, екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 15 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +22...+24°С.
- 6 сәуір: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +24...+26°С.
- 7 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +25...+27°С.
Шымкент
- 5 сәуір: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, дауыл тұрады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 8-13 м/с, кей тұстағы екпіні - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +10...+12°С, күндіз: +20...+22°С.
- 6 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 8-13 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°С, күндіз: +26...+28°С.
- 7 сәуір: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 8-13 м/с, кей тұстағы екпіні - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°С, күндіз: +17...+19°С.
Бұған дейін синоптиктер бүгін, 2026 жылғы 4 сәуірде еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтынын болжаған болатын.
