#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша 5-7 сәуірге арналған ауа райы болжамы

Алматы, ауа райы болжамы, Астана, Шымкент, 5 сәуір, 6 сәуір, 7 сәуір , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.04.2026 16:47 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер Қазақстанның үш ірі мегаполисі бойынша 2026 жылғы 5-7 сәуірге арналған ауа райы болжамымен бөлісті. "Қазгидромет" РМК деректері бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райының күрт нашарлауы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • 5 сәуір: аспан бұлтты, таңертең және түстен кейін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыс солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +7...+9°С, күндіз: +13...+15°С.
  • 6 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...+2°С, күндіз: +15...+17°С.
  • 7 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +3...+5°С, күндіз: +19...+21°С.

Алматы

  • 5 сәуір: аспан бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыстан жел соғады, екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 15 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +22...+24°С.
  • 6 сәуір: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +24...+26°С.
  • 7 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +25...+27°С.

Шымкент

  • 5 сәуір: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, дауыл тұрады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 8-13 м/с, кей тұстағы екпіні - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +10...+12°С, күндіз: +20...+22°С.
  • 6 сәуір: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 8-13 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°С, күндіз: +26...+28°С.
  • 7 сәуір: аспан бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 8-13 м/с, кей тұстағы екпіні - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°С, күндіз: +17...+19°С.

Бұған дейін синоптиктер бүгін, 2026 жылғы 4 сәуірде еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтынын болжаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 сәуір 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 сәуір 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 сәуір 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: