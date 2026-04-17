#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

18–20 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте күрт жылыну күтіледі – ауа райы болжамы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Астана, Алматы және Шымкент қалаларында алдағы үш күнде ауа температурасы айтарлықтай көтеріледі. Бұл туралы 2026 жылғы 18–20 сәуірге арналған ауа райы болжамында "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы

18 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–18 м/с. Температура түнде -1…-3°С, күндіз +12…+14°С.

19 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 5–10 м/с. Температура түнде -1…+1°С, күндіз +15…+17°С.

20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 5–10 м/с. Температура түнде 0…+2°С, күндіз +17…+19°С.

Алматы бойынша ауа райы

18 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең жаңбыр жауады. Жел батыстан, солтүстік-батыстан 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.

19 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +5…+7°С, күндіз +13…+15°С.

20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Температура түнде +7…+9°С, күндіз +18…+20°С.

Шымкент бойынша ауа райы

18 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +5…+7°С, күндіз +17…+19°С.

19 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +6…+8°С, күндіз +19…+21°С.

20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қысқы ауа райын +28°С-қа дейінгі жазғы ыстық алмастыратынын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: