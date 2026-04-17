18–20 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте күрт жылыну күтіледі – ауа райы болжамы
Астана бойынша ауа райы
18 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–18 м/с. Температура түнде -1…-3°С, күндіз +12…+14°С.
19 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 5–10 м/с. Температура түнде -1…+1°С, күндіз +15…+17°С.
20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 5–10 м/с. Температура түнде 0…+2°С, күндіз +17…+19°С.
Алматы бойынша ауа райы
18 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең жаңбыр жауады. Жел батыстан, солтүстік-батыстан 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
19 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +5…+7°С, күндіз +13…+15°С.
20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Температура түнде +7…+9°С, күндіз +18…+20°С.
Шымкент бойынша ауа райы
18 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +5…+7°С, күндіз +17…+19°С.
19 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +6…+8°С, күндіз +19…+21°С.
20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қысқы ауа райын +28°С-қа дейінгі жазғы ыстық алмастыратынын хабарлаған еді.