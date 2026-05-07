Ауа райы күрт өзгереді: Астана, Алматы, Шымкентте жауын мен ыстық қатар жүреді
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
8 мамыр: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.
9 мамыр: ауыспалы бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр, найзағай және бұршақ. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +11…+13°С, күндіз +21…+23°С.
10 мамыр: ауыспалы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр, найзағай және бұршақ. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +8…+10°С, күндіз +10…+12°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
8 мамыр: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Температура түнде +15…+17°С, күндіз +31…+33°С.
9 мамыр: ауыспалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз +28…+30°С.
10 мамыр: ауыспалы бұлтты, жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 5–10 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз +20…+22°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
8 мамыр: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 5–10 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз +33…+35°С.
9 мамыр: ауыспалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысып, 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +18…+20°С, күндіз +28…+30°С.
10 мамыр: ауыспалы бұлтты, жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 8–13 м/с. Температура түнде +18…+20°С, күндіз +20…+22°С.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның 7 қаласында 2026 жылғы 7 мамырда ауа сапасының нашарлайтынын ескерткен болатын.