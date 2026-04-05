#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

ШҚО-да полицейлер инсульт алған азаматты шұғыл ауруханаға жеткізді

ШҚО-да полицейлер инсульт алған азаматты шұғыл ауруханаға жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.04.2026 13:10 Сурет: polisia.kz
Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жол үстінде денсаулығы күрт нашарлап, инсульт белгілері байқалған ер адамға жедел көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Өскемен – Риддер тасжолының 90-шақырымында қызмет атқару кезінде патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жол жиегіне тоқтаған автокөлікті байқаған. Көлік жүргізушісі салонда 38 жастағы азаматтың жағдайы нашарлағанын айтып, полицейлерден көмек сұраған.

Тәртіп сақшылары науқасты дереу қалаға дейін ертіп бару туралы шешім қабылдаған. Алайда жол жүру барысында науқас отырған көлік бұзылып, істен шығып қалған.

Полицейлер бұл туралы ақпаратты дереу жақын маңдағы келесі нарядқа — ПА-466 экипажына хабарлады.

"Оқиға орнына жеткен екінші экипаж науқасты қызметтік автокөлікке отырғызып, барынша жылдам әрі қауіпсіз жол жүруді қамтамасыз ете отырып, медициналық мекемеге жеткізуді жалғастырды", – деп хабарлады полиция.

Екі экипаждың үйлесімді іс-қимылының арқасында азамат Өскемендегіі №1 қалалық ауруханаға уақытылы жеткізіліп, оған қажетті медициналық көмек көрсетілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: