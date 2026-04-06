#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

Камералар ендігі анықтап жатыр: ІІМ жол қозғалысына қатысушыларға ескерту жасады

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 18:22 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 6 сәуірде ІІМ қазақстандық жүргізушілерге маңызды жайтты ескертіп, үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, министрлік техникалық байқау, сақтандыру полисі және жүргізуші куәлігінің мерзімін уақтылы тексерудің маңызын еске салды.

"Құрметті жол қозғалысына қатысушылар! Ішкі істер министрлігі құжаттарыңызды тексеруді кейінге қалдырмай, дәл қазір қарауды сұрайды. Мәселе тек техникалық байқау мен сақтандыру полисінің болуында ғана емес. Жүргізуші куәлігінің жарамдылық мерзімін де тексеріңіз. Бүгінде мұны бірнеше минут ішінде онлайн әрі кезексіз жасауға болады. Бұл жай ғана ереже емес. Бұл – сіздің және айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігі. Техникалық байқау – көліктің жарамдылығы. Сақтандыру полисі – жол-көлік оқиғасы болған жағдайда мүддеңізді қорғайтын құжат. Автоматты тіркеу камералары мұндай құқық бұзушылықтарды анықтап жатыр. Атап өтер жай: бұл шаралар жазалау үшін емес, тәуекелдердің алдын алып, өмірлерді сақтауға бағытталған. Қарапайым талаптарды сақтау – бұл сіздің қауіпсіздігіңіздің, сеніміңіздің және жолдағы тәртіптің кепілі. Заң мен тәртіп әрқайсымыздан басталады", – деді ІІМ баспасөз хатшысы Шұғыла Тұрлыбек.

Бұған дейін алматылық полицейлердің жаңа тәсілге көшіп, қала ішіндегі бақылауды күшейткендігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: