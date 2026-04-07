#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Қоғам

Күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымына байланысты 16 қылмыстық іс қозғалды

07.04.2026 09:05 Фото: unsplash
30 наурыз бен 3 сәуір аралығында елде есірткі және психотроптық заттардың заңды айналымын бақылауға бағытталған "Дәрмек" операциясының бірінші кезеңі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шара қорытындысы бойынша:

  • күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымы фактілері бойынша 16 қылмыстық іс қозғалды, сондай-ақ жеке дәріханалардың фармацевтеріне қатысты рецептісіз мұндай препараттарды сатқан үшін 13 қылмыстық іс тіркелді;
  • мыңнан астам медициналық мекеме, оның ішінде дәріханалар, сондай-ақ 300 өнеркәсіптік кәсіпорын тексерілді;
  • 209 құқықбұзушылық анықталды;
  • құрамында есірткі бар 500 мыңнан астам дәрілік заттың және 1,5 мың тонна прекурсордың айналымы шектелді;
  • 73 өнеркәсіптік кәсіпорын басшысы жауапкершілікке тартылды;
  • 136 медицина қызметкеріне қатысты материалдар жиналды.

Тексеру барысында өңірлерде нақты заңбұзушылық фактілері тоқтатылды.

Мәселен, Алматыда төрт дәріхананың фармацевтеріне қатысты күшті әсер ететін заттарды рецептісіз сату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Ақтөбеде ірі фармацевтикалық компаниялардың біріне қатысты құрамында есірткі бар дәрілік заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзғаны үшін қылмыстық іс қозғалды. 400 мың мұндай препарат тәркіленді.

Түркістан облысында заңды тұлғалардың бірі 100 тонна күкірт қышқылын арнайы күзетсіз тасымалдағаны анықталды.

Абай облысында жалпы салмағы 680 тонна болатын он бір вагонда прекурсорларды тасымалдау қағидаларын бұзу фактісі анықталды.

Ішкі істер министрлігі ескертеді: күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымы, сондай-ақ прекурсорларды сақтау, тасымалдау және өткізу қағидаларын бұзу қоғамдық қауіпсіздікке нақты қауіп төндіреді және заңға сәйкес жауапкершілікке әкеледі.

Бұған дейін Ақмола облысындағы мұғалім бір қоңыраудан кейін 20 млн теңгеден айырылғаны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елде заңсыз айналымнан 40 мың есірткі таблеткасы мен 290 мың психотроптық препарат алынды
Алматыда полиция есірткі бар дәрілердің заңсыз айналымын анықтады
ІІМ "күшті әсер ететін заттардың" заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілгенін ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: