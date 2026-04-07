Күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымына байланысты 16 қылмыстық іс қозғалды
Іс-шара қорытындысы бойынша:
- күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымы фактілері бойынша 16 қылмыстық іс қозғалды, сондай-ақ жеке дәріханалардың фармацевтеріне қатысты рецептісіз мұндай препараттарды сатқан үшін 13 қылмыстық іс тіркелді;
- мыңнан астам медициналық мекеме, оның ішінде дәріханалар, сондай-ақ 300 өнеркәсіптік кәсіпорын тексерілді;
- 209 құқықбұзушылық анықталды;
- құрамында есірткі бар 500 мыңнан астам дәрілік заттың және 1,5 мың тонна прекурсордың айналымы шектелді;
- 73 өнеркәсіптік кәсіпорын басшысы жауапкершілікке тартылды;
- 136 медицина қызметкеріне қатысты материалдар жиналды.
Тексеру барысында өңірлерде нақты заңбұзушылық фактілері тоқтатылды.
Мәселен, Алматыда төрт дәріхананың фармацевтеріне қатысты күшті әсер ететін заттарды рецептісіз сату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Ақтөбеде ірі фармацевтикалық компаниялардың біріне қатысты құрамында есірткі бар дәрілік заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзғаны үшін қылмыстық іс қозғалды. 400 мың мұндай препарат тәркіленді.
Түркістан облысында заңды тұлғалардың бірі 100 тонна күкірт қышқылын арнайы күзетсіз тасымалдағаны анықталды.
Абай облысында жалпы салмағы 680 тонна болатын он бір вагонда прекурсорларды тасымалдау қағидаларын бұзу фактісі анықталды.
Ішкі істер министрлігі ескертеді: күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымы, сондай-ақ прекурсорларды сақтау, тасымалдау және өткізу қағидаларын бұзу қоғамдық қауіпсіздікке нақты қауіп төндіреді және заңға сәйкес жауапкершілікке әкеледі.
