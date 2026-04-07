#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Қоғам

Қазақстанда зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегі қайта қаралады

07.04.2026 11:02
Қазақстан Үкіметі міндетті зейнетақы жарналары есебінен төленетін зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру ережелеріне, сондай-ақ зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегін анықтау әдістемесіне түзетулер енгізетін жобаны әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулер міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және тұрғын үй жағдайларын жақсарту немесе емделу шығындарын өтеу мақсатында біржолғы төлемдерді жүзеге асыру ережелеріне енгізілмек.

Сондай-ақ, олар біртұтас жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражатты қайтару, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу әдістемесін жетілдіру, орташа айлық табысты зейнетақы төлемдерімен ауыстыру коэффициентін анықтау, және минималды жеткіліктілік шегін есептеу механизмін дамытуға бағытталған.

Жобаның мақсаты – жинақтаушы зейнетақы жүйесінен төленетін зейнетақы көлемін арттыру және зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегін анықтау механизмін жетілдіру.

Атап айтқанда, жоба зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегінің параметрлерін қайта қарауды көздейді. Бұл азаматтардың зейнетақы кірістерін тұрақты және теңгерімді қалыптастыруға, сондай-ақ өмір бойы төленетін зейнетақы аннуитетінің құны негізінде қамтамасыз етуге бағытталған.

Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 21 сәуірге дейін қоғамдық талқылауға қойылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: