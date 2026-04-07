Қазақстанда зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегі қайта қаралады
Түзетулер міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және тұрғын үй жағдайларын жақсарту немесе емделу шығындарын өтеу мақсатында біржолғы төлемдерді жүзеге асыру ережелеріне енгізілмек.
Сондай-ақ, олар біртұтас жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражатты қайтару, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу әдістемесін жетілдіру, орташа айлық табысты зейнетақы төлемдерімен ауыстыру коэффициентін анықтау, және минималды жеткіліктілік шегін есептеу механизмін дамытуға бағытталған.
Жобаның мақсаты – жинақтаушы зейнетақы жүйесінен төленетін зейнетақы көлемін арттыру және зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегін анықтау механизмін жетілдіру.
Атап айтқанда, жоба зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегінің параметрлерін қайта қарауды көздейді. Бұл азаматтардың зейнетақы кірістерін тұрақты және теңгерімді қалыптастыруға, сондай-ақ өмір бойы төленетін зейнетақы аннуитетінің құны негізінде қамтамасыз етуге бағытталған.
Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 21 сәуірге дейін қоғамдық талқылауға қойылған.