Қазақстанда ауа райы нашарлайды: 8 сәуірге арналған болжам
Фото: unsplash
Синоптиктер 2026 жылғы 8 сәуір, сәрсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, елдің тек шығыс бөлігінде антициклон жотасының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, оңтүстіктің таулы аймақтарында кей жерлерде нөсер жаңбыр жауады. Ал елдің солтүстігінде түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болжанады.
Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, оңтүстікте бұршақ пен дауылды жел болуы мүмкін.
Сонымен қатар мына өңірлерде:
- Қызылорда облысының шығысында,
- Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында және тау бөктерінде,
- Жамбыл облысының солтүстік-батысында және батысында,
- Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде,
- Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында,
- Қарағанды облысының оңтүстігінде,
- Абай облысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Мақаламен бөлісу
