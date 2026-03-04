#Референдум-2026
Қоғам

Еліміздің басым бөлігінде ауа райы күрт нашарлайды - синоптиктер

Аяз, боран, қар, 5 наурыз, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 17:58 Сурет: pexels
Синоптиктер алдағы бейсенбі, 2026 жылғы 5 наурызға арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК деректері бойынша:

"Атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады: жауын-шашын (жаңбыр, қар), еліміздің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады".

Республика бойынша ортақ табиғи құбылыстарға желдің екпін алуы, жаяу бұрқасынның жүруі, тұман, көктайғақтың, батыста шаңды дауылдың болуы жатқызылады. 

Бұған дейін синоптиктер Қазақстан бойынша алдағы үш күнге (5, 6 және 7 наурыз) арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
