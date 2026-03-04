Көктайғақ, жауын-шашын, боран: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды
Синоптиктер Қазақстандағы алдағы үш күнге – 5, 6 және 7 наурыз 2026 жылға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК деректеріне сәйкес, күнтізбелік көктемнің басталуымен еліміздегі ауа райы солтүстік-батыс циклондарының әсерінен қалыптасады.
"Алдағы күндері республика аймақтарының көбінде ауа райының тұрақсыз болуы күтілуде. Жаңбыр, қар жауады. 5–6 наурызда еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күшті жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі", – делінген болжамда.
Сондай-ақ синоптиктер республика бойынша желдің күшеюі, мұз басу, тұман, ал солтүстік аймақтарда – боран болатынын хабарлады.
"Еліміздің оңтүстігінде күндізгі ауа температурасының біртіндеп көтерілуі күтіледі", – деді "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
