Қоғам

Алдағы үш күнде Қазақстанда қатты жауын-шашын мен боран болады

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 11:57 Фото: akorda.kz
"Қазгидромет" баспасөз қызметі Қазақстандағы алдағы үш күн – 14, 15 және 16 ақпан 2026 жылға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, кезеңнің басында елдің көп бөлігінде антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

15 ақпаннан бастап Қазақстанның батысына солтүстік-батыстан циклон жылжиды. Ол шығысқа қозғала отырып, жаңбыр мен қар жауады, желдің күшеюі байқалады, сондай-ақ температура бүкіл елде біртіндеп көтеріледі.

Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында оңтүстік циклонның әсерімен атмосфералық фронттар өтеді. Сол себепті бұл аймақтарда тұрақсыз ауа райы сақталады – жаңбыр мен қар жауады, ал 14-15 ақпанда қатты жауын-шашын күтіледі.

Республика бойынша жел күшеюі, мұз басу және тұманның пайда болуы да мүмкін.

Бұған дейін Алматы мен елдің 14 облысында 13 ақпан, жұма күні дауылды ескерту жарияланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
