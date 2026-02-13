Алдағы үш күнде Қазақстанда қатты жауын-шашын мен боран болады
"Қазгидромет" баспасөз қызметі Қазақстандағы алдағы үш күн – 14, 15 және 16 ақпан 2026 жылға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, кезеңнің басында елдің көп бөлігінде антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
15 ақпаннан бастап Қазақстанның батысына солтүстік-батыстан циклон жылжиды. Ол шығысқа қозғала отырып, жаңбыр мен қар жауады, желдің күшеюі байқалады, сондай-ақ температура бүкіл елде біртіндеп көтеріледі.
Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында оңтүстік циклонның әсерімен атмосфералық фронттар өтеді. Сол себепті бұл аймақтарда тұрақсыз ауа райы сақталады – жаңбыр мен қар жауады, ал 14-15 ақпанда қатты жауын-шашын күтіледі.
Республика бойынша жел күшеюі, мұз басу және тұманның пайда болуы да мүмкін.
Бұған дейін Алматы мен елдің 14 облысында 13 ақпан, жұма күні дауылды ескерту жарияланған болатын.
