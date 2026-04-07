#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Ақтөбеде төтенше жағдай: облыс әкімдігі ғимаратында өрт шықты

Ақтөбеде төтенше жағдай: облыс әкімдігі ғимаратында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 22:29 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
ТЖМ құтқарушылары Ақтөбе қаласында Әбілқайыр хан даңғылындағы алты қабатты әкімшілік ғимаратта тұтанған өртті сөндіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына ТЖД күштері мен құралдары бес минут ішінде жетті.

"Дереу өрт сөндіру оқпандары берілді, өртті толық жою үшін барлық шара қабылданып, су үздіксіз жеткізіліп жатыр. Адамдарды эвакуациялау жүргізілуде. Оқиға орнында жедел штаб құрылды. Қазіргі уақытта 112 қызметіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ", – делінген ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Өрт сөндірушілер жоғары дәрежелі шақырту бойынша жұмыс істеуде, өртті сөндіру жалғасып жатыр.

Өрттің аумағы нақтыланып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанадағы жаңа құрылыс ғимарат өрт шықты
13:45, 20 қазан 2024
Астанадағы жаңа құрылыс ғимарат өрт шықты
Қарағандыда бір қабатты базар ғимаратында өрт шықты
10:55, 03 тамыз 2024
Қарағандыда бір қабатты базар ғимаратында өрт шықты
Екібастұзда автогаз бекетінен өрт шықты
15:46, 26 шілде 2023
Екібастұзда автогаз бекетінен өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
00:44, 08 сәуір 2026
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
00:18, 08 сәуір 2026
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
23:45, 07 сәуір 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
23:17, 07 сәуір 2026
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: