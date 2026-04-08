Қоғам

Астана маңындағы бір отбасының өлімі: ІІМ тергеу жайын айтты

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 17:30 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2026 жылғы 8 сәуірде Мәжіліс кулуарында Астана маңындағы елді мекенде болған отбасы қырғынына қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, аталған қылмыстық іс бойынша тергеу әлі де жалғасып жатыр. Тергеу аясында психологиялық-психиатриялық сараптама тағайындалған.

"Иә, бұл іс бойынша бұрын сотталған адам күдікке ілінді. Ол бұған дейінгі тергеулерде де есі дұрыс емес деп танылған. Қазір психиатриялық сараптаманың нәтижесін күту қажет. Өйткені оның қорытындысына байланысты іс не айыптау актісімен сотқа жолданады (егер ол есі дұрыс деп танылса), не болмаса оған мәжбүрлі медициналық шаралар қолдану үшін сотқа жіберіледі", – деді ол.

Еске салсақ, 2026 жылғы 2 наурызда әлеуметтік желілерде Астана маңындағы кенттердің бірінде ер адам анасын, әкесін және сіңлісін өлтіргені туралы ақпарат тараған болатын.

Оқи отырыңыз
Атырау облысындағы отбасының қазасы: ІІМ тергеу барысының мән-жайын ашты
18:13, Бүгін
Атырау облысындағы отбасының қазасы: ІІМ тергеу барысының мән-жайын ашты
Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды
14:07, 25 ақпан 2026
Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды
Фельдшердің өлімі: Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
14:38, 17 желтоқсан 2025
Фельдшердің өлімі: Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
19:18, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
19:09, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
18:38, Бүгін
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
18:20, Бүгін
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
