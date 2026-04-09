Қоғам

Полиция алаяқтықтың жаңа түрінен сақ болуға шақырады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 11:41 Фото: Zakon.kz
Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында интернет-алаяқтықтың жаңа түрі таралуда.

Алаяқтар мемлекеттік қызметтерге деген сенімді пайдаланып, азаматтардың жеке деректерін заңсыз иемденуді көздейді.

Аталған схема бойынша азаматтардың ұялы телефондарына ресми мемлекеттік байланыс орталығы нөмірінен хабарлама келіп түседі. Хабарлама мәтінінде сізге әкімшілік айыппұл салынғаны туралы ақпарат беріліп, оны тексеру немесе төлеу үшін сілтеме ұсынылады.

Бір қарағанда ұсынылған сілтеме ресми мемлекеттік порталға ұқсас болып көрінеді. Алайда, бұл — жалған сайт. Алаяқтар арнайы жалған интерфейс жасап, оны "eGov порталы" секілді етіп безендіреді.

Ең қауіптісі: Аталған жалған сайтта кез келген көлік нөмірін немесе ЖСН-ды енгізсеңіз де, жүйе автоматты түрде "айыппұл бар" деген жалған ақпарат көрсетеді.

Бұл — қолданушыны алдап, сенімін арттыру үшін жасалған айла. Одан әрі "төлеу" батырмасын басқан жағдайда, сайт сізден банк картасының толық деректерін енгізуді сұрайды. Бұл мәліметтер алаяқтардың қолына түскен сәтте, сіздің қаражатыңыз заңсыз шешіліп алынуы мүмкін.

Алаяқтықтың басты белгісі — қате дерек енгізгеніңізге қарамастан, жүйенің "айыппұл бар" деген жалған нәтиже көрсетуі. Бұл — азаматтарды шатастырып, шұғыл түрде "айыппұл төлеуге" итермелеу үшін жасалған психологиялық тәсіл.

Назар аударыңыз:

  • мемлекеттік органдар SMS арқылы жеке немесе банктік деректерді енгізуді талап етпейді;
  • ресми айыппұлдар тек сенімді платформалар арқылы тексеріледі;
  • күмәнді сілтемелерге өтпеу — жеке қауіпсіздіктің басты шарты.

Айыппұлдарды тек ресми көздер арқылы тексеруге кеңес береміз. Қауіпсіздік шаралары: күмәнді сілтемелерді ашпаңыз; жеке деректеріңізді бөгде сайттарға енгізбеңіз; белгісіз хабарламаларға сенбеңіз, әсіресе олар шұғыл әрекет етуді талап етсе; мұндай жағдай орын алса, дереу құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Полиция азаматтарды цифрлық қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Сақтық — алаяқтықтың алдын алудың ең тиімді жолы.

Оқи отырыңыз
СҚО тұрғындары алаяққа алданып қалды: полиция азаматтарды сақ болуға шақырады
13:10, 12 маусым 2025
СҚО тұрғындары алаяққа алданып қалды: полиция азаматтарды сақ болуға шақырады
Полиция азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады
14:47, 10 ақпан 2025
Полиция азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады
Полиция алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертеді
13:06, 03 ақпан 2026
Полиция алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертеді
Оқи отырыңыз
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
13:20, Бүгін
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
13:10, Бүгін
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
13:00, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Состоялась жеребьёвка матча Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
12:59, Бүгін
Состоялась жеребьёвка матча Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
