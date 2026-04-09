Полиция алаяқтықтың жаңа түрінен сақ болуға шақырады
Алаяқтар мемлекеттік қызметтерге деген сенімді пайдаланып, азаматтардың жеке деректерін заңсыз иемденуді көздейді.
Аталған схема бойынша азаматтардың ұялы телефондарына ресми мемлекеттік байланыс орталығы нөмірінен хабарлама келіп түседі. Хабарлама мәтінінде сізге әкімшілік айыппұл салынғаны туралы ақпарат беріліп, оны тексеру немесе төлеу үшін сілтеме ұсынылады.
Бір қарағанда ұсынылған сілтеме ресми мемлекеттік порталға ұқсас болып көрінеді. Алайда, бұл — жалған сайт. Алаяқтар арнайы жалған интерфейс жасап, оны "eGov порталы" секілді етіп безендіреді.
Ең қауіптісі: Аталған жалған сайтта кез келген көлік нөмірін немесе ЖСН-ды енгізсеңіз де, жүйе автоматты түрде "айыппұл бар" деген жалған ақпарат көрсетеді.
Бұл — қолданушыны алдап, сенімін арттыру үшін жасалған айла. Одан әрі "төлеу" батырмасын басқан жағдайда, сайт сізден банк картасының толық деректерін енгізуді сұрайды. Бұл мәліметтер алаяқтардың қолына түскен сәтте, сіздің қаражатыңыз заңсыз шешіліп алынуы мүмкін.
Алаяқтықтың басты белгісі — қате дерек енгізгеніңізге қарамастан, жүйенің "айыппұл бар" деген жалған нәтиже көрсетуі. Бұл — азаматтарды шатастырып, шұғыл түрде "айыппұл төлеуге" итермелеу үшін жасалған психологиялық тәсіл.
Назар аударыңыз:
- мемлекеттік органдар SMS арқылы жеке немесе банктік деректерді енгізуді талап етпейді;
- ресми айыппұлдар тек сенімді платформалар арқылы тексеріледі;
- күмәнді сілтемелерге өтпеу — жеке қауіпсіздіктің басты шарты.
Айыппұлдарды тек ресми көздер арқылы тексеруге кеңес береміз. Қауіпсіздік шаралары: күмәнді сілтемелерді ашпаңыз; жеке деректеріңізді бөгде сайттарға енгізбеңіз; белгісіз хабарламаларға сенбеңіз, әсіресе олар шұғыл әрекет етуді талап етсе; мұндай жағдай орын алса, дереу құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Полиция азаматтарды цифрлық қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Сақтық — алаяқтықтың алдын алудың ең тиімді жолы.