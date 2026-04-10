Қоғам

Алматыда полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді

Алматыда полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 19:21 Сурет: polisia.kz
Кешкі сағат жетілер шамасында "102" пультіне Қажымұқан көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінің ауласында өрт шыққаны туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына полиция қызметкерлері үш минут ішінде жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, Lexus автокөлігінен өрт шыққан. Полиция қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрттің одан әрі таралуы мен ықтимал жарылыстың алдын алу мүмкін болды.

Жақын маңдағы тұрғындарды қауіпсіз аймаққа көшіру, сондай-ақ аумақта тұрған көліктерді қауіпсіз жерге жылжыту шаралары қабылданды.

"Хабарлама түскен бойда дереу оқиға орнына келдік. Жағдай жедел әрекет етуді талап етті, өрттің таралу және жарылыс қаупі болды. Ең алдымен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз еттік: тұрғындарды қауіпсіз жерге шығарып, аумақты көліктерден босату шараларын қабылдадық. Үйлесімді іс-қимылдың нәтижесінде ауыр салдарға жол берілмеді", – деді Медеу аудандық полиция басқармасының учаскелік инспекторы Бағдат Әукен.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ, ауыр зардаптарға жол берілмеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Абай облысында полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді
10:53, 08 қыркүйек 2025
Абай облысында полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді
Хромтауда өтіп бара жатқан адамға оқ атқан бұзақы ұсталды
14:31, 20 шілде 2023
Хромтауда өтіп бара жатқан адамға оқ атқан бұзақы ұсталды
Павлодар облысында ер адам отбасын құтқарып, өзі өртте қаза тапты
19:50, 09 қазан 2025
Павлодар облысында ер адам отбасын құтқарып, өзі өртте қаза тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Овечкин номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"
20:38, Бүгін
Александр Овечкин номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"
Разгромом закончился матч Бублика с первой ракеткой мира на турнире в Монте-Карло
20:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Бублика с первой ракеткой мира на турнире в Монте-Карло
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
20:05, Бүгін
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
19:35, Бүгін
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
