#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Оқиғалар

Абай облысында полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді

Абай облысы Үржар ауданы полиция бөлімінің Патрульдік полиция тобына қарасты қызмет инспекторлары Абылайхан даңғылы бойымен патрульдеу кезінде жол жиегінде тұрған, өртке оранған Audi 100 автокөлігін байқап қалады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 10:53 Сурет: ҚР ІІМ
Абай облысы Үржар ауданы полиция бөлімінің Патрульдік полиция тобына қарасты қызмет инспекторлары Абылайхан даңғылы бойымен патрульдеу кезінде жол жиегінде тұрған, өртке оранған Audi 100 автокөлігін байқап қалады.

Азаматтардың өміріне қауіп төндірмеу мақсатында полиция қызметкерлері дереу әрекетке көшіп, жол қозғалысын уақытша тоқтатып, Өрт сөндіру қызметін шақырған.

Өрт сөндірушілер келгенге дейін тәртіп сақшылары жедел түрде қауіпсіздік шараларын ұйымдастырып, айналадағы азаматтарды қауіпсіз аумаққа көшіріп, оқиғаның ауыр зардаптарға ұласуына жол бермеді.

Сонымен қатар полиция инспекторлары өрт сөндіру құралын пайдалана отырып, көліктегі жалынды сөндіруге кіріскен. Олар өрттің отын багына жетуіне жол бермей, ықтимал жарылыстың алдын алды.

Өрт сөндіру қызметі шұғыл келіп, полициямен үйлесімді және тиімді әрекеттесуінің арқасында өрт толықтай сөндірілді. Оқиға кезінде ешкім зардап шеккен жоқ.

Қазіргі уақытта өрттің шығу себептері анықталуда. Алдын ала болжам бойынша, өрт көліктің электр жүйесіндегі ақаудан туындауы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Көкшетауда полицейлер өрттің алдын алып, ер адамды құтқарып қалды
09:07, Бүгін
Көкшетауда полицейлер өрттің алдын алып, ер адамды құтқарып қалды
Ақтөбеде есірткіге мас жүргізуші ұсталды
13:37, 04 қыркүйек 2025
Ақтөбеде есірткіге мас жүргізуші ұсталды
Аягөз тұрғыны көшеден оқ-дәріге ұқсас күдікті зат тауып алды
20:26, 03 қыркүйек 2025
Аягөз тұрғыны көшеден оқ-дәріге ұқсас күдікті зат тауып алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: