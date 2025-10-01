#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

Астанада полицейлер жанып жатқан автокөлікті сөндірді

Астана қаласында патрульдеу кезінде патрульдік полиция полкының қызметкерлері Жандос Танлашев пен Тұрар Арап, жолдың қарсы бетінде техникалық ақау салдарынан өртке оранған сұр түсті автокөлікті байқап қалған., сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 16:09 Сурет: ҚР ІІМ
Астана қаласында патрульдеу кезінде патрульдік полиция полкының қызметкерлері Жандос Танлашев пен Тұрар Арап, жолдың қарсы бетінде техникалық ақау салдарынан өртке оранған сұр түсті автокөлікті байқап қалған.

Өртті көрген сәтте тәртіп сақшылары дереу бұрылып, оқиға орнына жеткен. Уақытты жоғалтпай, өрт сөндіргіштердің көмегімен жалынды ауыздықтауға кірісті.

Полицейлердің жедел әрі үйлесімді іс-әрекетінің арқасында оттың таралуына және ауыр зардаптардың туындауына жол берілмеді.

Автокөлік иесі 30 жастағы елорда тұрғыны көрсетілген дер кезіндегі көмек үшін полиция қызметкерлеріне шынайы ризашылығын білдірді.

Астана қаласы полиция департаменті автокөлік иелеріне көліктің техникалық жағдайын тұрақты түрде тексеріп тұруды ескертеді.

Бұл – жолдағы барлық қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды кепілі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
1 қазандағы саудада валюта бағамдары қалай өзгерді
16:17, Бүгін
1 қазандағы саудада валюта бағамдары қалай өзгерді
Қасым-Жомарт Тоқаев мұғалімдер мен дефектологтарға мемлекеттік наградалар табыстады
15:58, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев мұғалімдер мен дефектологтарға мемлекеттік наградалар табыстады
Алматы әкімдігінде кадрлық ауыс-түйіс: жаңа орынбасар тағайындалды
15:46, Бүгін
Алматы әкімдігінде кадрлық ауыс-түйіс: жаңа орынбасар тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: