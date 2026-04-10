Қоғам

Алматыда екі ер адам қарумен және есірткінің ірі партиясымен ұсталды

Алматыда заңсыз айналымнан &quot;синтетиканың&quot; ірі партиясы тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 19:53 Сурет: polisia.kz
Алматыда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері синтетикалық есірткі заттарының заңсыз айналымына байланысты қылмыстық әрекеттің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Жедел іс-шара барысында екі күдікті ұсталды. Олар мінген автокөлікті тексеру кезінде жүк салғыштан өзіне тән иісі бар ақ түсті ұнтақ зат салынған орамалар табылды.

Тәркіленген заттың жалпы салмағы шамамен — 1 келі.

Сонымен қатар көлік ішінен қолдан жасалған белгілері бар тегіс ұңғылы қару және оқ-дәрілер анықталып, тәркіленді.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.


"Синтетикалық есірткілердің таралу арналарының жолын кесу бағытындағы жұмыс ерекше бақылауда. Әрбір осындай операция – азаматтардың, әсіресе жастардың өмірі мен денсаулығына төнетін қауіптің алдын алу. Полиция есірткі қылмысына қарсы күресті жүйелі түрде жалғастырады", — деп атап өтті Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Батыржан Әбдумасаров.
Айдос Қали
12:57, 18 ақпан 2026
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
