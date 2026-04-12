Қоғам

Қазақстандағы ХҚКО-лардан тағы бір қызмет алынып тасталды

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.04.2026 10:07 Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 13 сәуірден бастап Қазақстанда еңбек иммигранттарына жұмысқа рұқсат беру және оны ұзарту бойынша мемлекеттік қызмет ХҚКО-ларда қолжетімсіз болып, өтінімді тек онлайн түрде беруге болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еңбек иммигранттарына рұқсат беру және оны ұзарту қызметі онлайн форматқа ауыстырылып, тек eGov.kz порталы арқылы қолжетімді болды. Жаңарту Халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару қажеттілігін жойып, құжаттарды рәсімдеу процесін жеңілдетті.

Енді шетел азаматтары Қазақстан аумағында жеке тұлғалардың үй шаруашылығында жұмыс істеу үшін рұқсатты онлайн түрде рәсімдей немесе ұзарта алады. Пайдаланушыларға кейбір құжаттарды қолмен жүктеудің қажеті жоқ. Мысалы, медициналық анықтама мен сақтандыру туралы мәліметтер мемлекеттік жүйелерден автоматты түрде тартылатын болады. Бұл өтінім беру уақытын қысқартып, қателіктердің туындау ықтималдығын азайтады.

"Бүгінде eGov.kz электрондық үкімет порталында еңбек иммигранттарына рұқсат беру қызметі бойынша барлық қажетті интеграциялар толық жүзеге асырылған. Олардың ішінде медициналық тексеруден өту, сақтандыру және салық төлемдерін автоматты түрде тексеру бар. Мемлекеттік қызметтердің онлайн форматқа қарқынды көшуін және олардың тәулік бойы қолжетімділігін ескере отырып, 13 сәуірден бастап бұл қызметті ХҚКО арқылы көрсету тоқтатылады. Енді өтінімдер тек egov.kz немесе migration.enbek.kz арқылы онлайн түрде қабылданады", – деді Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин.

Рұқсат беру немесе оны ұзарту туралы шешімді аудан және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары ішкі істер органдарымен келісу арқылы қабылдайды. Рұқсат еңбек иммигранттарын тартуға белгіленген квота шегінде 1 айдан 12 айға дейінгі мерзімге беріледі. Мемлекеттік қызметті алу бойынша қосымша ақпарат eGov.kz порталында және оның әлеуметтік желілерінде жарияланған.

Айдос Қали
Еліміздің ХҚКО-ларында бүгін кейбір қызметтердің қолжетімсіз болуына не себеп екені айтылды
Еңбек иммигранттарын жұмысқа алу ережелері өзгереді
eGov.kz порталында қазақстандықтар үшін жаңа сервис қолжетімді
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
