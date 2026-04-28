Министрлік: ХҚКО жүйесі цифрландыруға байланысты өзгереді
Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 28 сәуірде Үкіметтегі брифингте Жасанды интеллект және цифрлық даму жөніндегі бірінші вице-министр Ростислав Коняшкин мемлекеттік қызметтердің жаппай онлайн форматқа көшуіне байланысты ХҚКО қызметкерлерін қысқарту ықтималдығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, мұндай жағдай алдағы уақытта орын алуы мүмкін.
"Біз ХҚКО қызметкерлерін қысқартамыз деп айтқан жоқпыз. Мен өзім мұндай мәлімдеме жасаған емеспін. Бірақ егер халыққа қызмет көрсету орталықтарына келушілер саны азаятын болса, уақыт өте келе соған сәйкес өзгерістер болады. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында әр фронт-офистегі қызметкерлер санын келушілер ағынына қарай есептейтін арнайы әдістеме бар. Сол негізде біз тұрақты түрде талдау жүргізіп отырамыз", – деді Коняшкин.
Ол қазіргі таңда жаппай қысқарту жүргізілмегенін атап өтті.
"Кейбір жағдайда тек бос тұрған штат бірліктері қысқартылды. Бұл біздің негізгі мақсатымыз емес. Басты мақсат – мемлекеттік қызметтерді толық цифрландыру, оларды азаматтар үшін барынша қолжетімді әрі ыңғайлы ету. Азаматтардың ХҚКО-ға бару қажеттілігі азайған сайын, жүйе де соған бейімделеді. Ал қалған өзгерістер – соның салдары", – деді ол.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда кейбір мемлекеттік қызметтердің ХҚКО арқылы көрсетілуі тоқтатылғаны хабарланған болатын.
