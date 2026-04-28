Қоғам

Министрлік: ХҚКО жүйесі цифрландыруға байланысты өзгереді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 14:25 Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 28 сәуірде Үкіметтегі брифингте Жасанды интеллект және цифрлық даму жөніндегі бірінші вице-министр Ростислав Коняшкин мемлекеттік қызметтердің жаппай онлайн форматқа көшуіне байланысты ХҚКО қызметкерлерін қысқарту ықтималдығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, мұндай жағдай алдағы уақытта орын алуы мүмкін.

"Біз ХҚКО қызметкерлерін қысқартамыз деп айтқан жоқпыз. Мен өзім мұндай мәлімдеме жасаған емеспін. Бірақ егер халыққа қызмет көрсету орталықтарына келушілер саны азаятын болса, уақыт өте келе соған сәйкес өзгерістер болады. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында әр фронт-офистегі қызметкерлер санын келушілер ағынына қарай есептейтін арнайы әдістеме бар. Сол негізде біз тұрақты түрде талдау жүргізіп отырамыз", – деді Коняшкин.

Ол қазіргі таңда жаппай қысқарту жүргізілмегенін атап өтті.

"Кейбір жағдайда тек бос тұрған штат бірліктері қысқартылды. Бұл біздің негізгі мақсатымыз емес. Басты мақсат – мемлекеттік қызметтерді толық цифрландыру, оларды азаматтар үшін барынша қолжетімді әрі ыңғайлы ету. Азаматтардың ХҚКО-ға бару қажеттілігі азайған сайын, жүйе де соған бейімделеді. Ал қалған өзгерістер – соның салдары", – деді ол.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда кейбір мемлекеттік қызметтердің ХҚКО арқылы көрсетілуі тоқтатылғаны хабарланған болатын.

Айгерим Тарина
ЖИ енгізу: еңбек нарығында қайта құрылымдау күтіледі
13:48, Бүгін
ЖИ енгізу: еңбек нарығында қайта құрылымдау күтіледі
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі орынбасары мобильді байланыс тарифтерінің өсуіне пікір білдірді
13:21, 06 қаңтар 2026
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі орынбасары мобильді байланыс тарифтерінің өсуіне пікір білдірді
Қазақстанда онлайн дауыс беру жүйесі енгізіле ме
19:17, 12 ақпан 2026
Қазақстанда онлайн дауыс беру жүйесі енгізіле ме
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Бүгін
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Бүгін
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
"Не будут играть основным составом": в России дали прогноз на матч "Кайсар" - "Кайрат"
14:29, Бүгін
"Не будут играть основным составом": в России дали прогноз на матч "Кайсар" - "Кайрат"
