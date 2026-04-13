Қоғам

Екібастұз әкімдігі 235 млн теңгенің арнайы техникасынан айырылып қала жаздады

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
Екібастұз әкімдігіне қалалық кәсіпорындардың бірі арнайы техника тапсырған. Алайда жергілікті билік алынған техниканың бір бөлігіне меншік құқығын уақытында тіркемегендіктен, олардан айырылып қала жаздаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар-онлайн мәліметінше, Екібастұз прокуратурасы мемлекет меншігіне мүлік алу кезінде заң талаптарының сақталуына талдау жүргізген.

"2024 жылы "Екібастұзжылуэнерго" ЖШС-нен қалалық әкімдіктің коммуналдық меншігіне жалпы баланстық құны 5,34 млрд теңге болатын мемлекеттік мүлік қабылданды. Алайда жергілікті атқарушы орган 21 автокөлікке меншік құқығын тіркеуді қамтамасыз етпеген. Соның салдарынан кейін 82 атқарушылық іс бойынша бұл мүлікке тыйым салынған", – деп түсіндірді қадағалау органы.

Нәтижесінде, қадағалау актісі негізінде әкімдік талап-арыз жұмыстарын жүргізді. Сот шешімімен барлық шектеулер алынып тасталып, құны 235 млн теңгеден асатын мүлік қайтадан мемлекет меншігіне қайтарылды.

Енді бұл арнайы техника Екібастұздың коммуналдық қажеттіліктеріне пайдаланылатын болады.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рудныйда қарт әйел 3,5 млн теңгесінен айырылып қала жаздады
17:15, 23 қыркүйек 2023
Екібастұз МАЭС 640 млн теңгенің қосымша салығын төлемеген
11:36, 29 сәуір 2024
Тайландқа сапарламақ қазақстандық әйел ұмытшақтығының кесірінен жолынан қала жаздады
17:50, 21 қаңтар 2026
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
