Екібастұз әкімдігі 235 млн теңгенің арнайы техникасынан айырылып қала жаздады
Екібастұз әкімдігіне қалалық кәсіпорындардың бірі арнайы техника тапсырған. Алайда жергілікті билік алынған техниканың бір бөлігіне меншік құқығын уақытында тіркемегендіктен, олардан айырылып қала жаздаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар-онлайн мәліметінше, Екібастұз прокуратурасы мемлекет меншігіне мүлік алу кезінде заң талаптарының сақталуына талдау жүргізген.
"2024 жылы "Екібастұзжылуэнерго" ЖШС-нен қалалық әкімдіктің коммуналдық меншігіне жалпы баланстық құны 5,34 млрд теңге болатын мемлекеттік мүлік қабылданды. Алайда жергілікті атқарушы орган 21 автокөлікке меншік құқығын тіркеуді қамтамасыз етпеген. Соның салдарынан кейін 82 атқарушылық іс бойынша бұл мүлікке тыйым салынған", – деп түсіндірді қадағалау органы.
Нәтижесінде, қадағалау актісі негізінде әкімдік талап-арыз жұмыстарын жүргізді. Сот шешімімен барлық шектеулер алынып тасталып, құны 235 млн теңгеден асатын мүлік қайтадан мемлекет меншігіне қайтарылды.
Енді бұл арнайы техника Екібастұздың коммуналдық қажеттіліктеріне пайдаланылатын болады.
Оқи отырыңыз
