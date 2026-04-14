#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Талдықорғанда Балақты өзенінде заңсыз құм өндіру тоқтатылды

Талдықорғанда Балақты өзенінде заңсыз құм өндіру тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 17:20 Сурет: polisia.kz
Жетісу облысы полиция департаментінің табиғатты қорғау полициясы қызметкерлері Талдықорған қаласындағы Балақты өзенінде құм-қиыршықтас қоспасын заңсыз өндіру дерегін анықтап, жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейд барысында тиісті рұқсат құжаттарынсыз табиғи ресурстарды өндіріп жатқан жүк тиегіш ұсталды. Аталған дерек бойынша материалдар жинақталып, процессуалдық шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданатын болады. Ал техника арнайы айып тұрағына қойылды.

Полиция мәліметінше, мұндай құқық бұзушылықтар өңір экологиясына елеулі зиян келтіріп, табиғи тепе-теңдікті бұзады.

"Пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру – тек заң бұзушылық емес, экожүйеге төнген қауіп. Мұндай фактілердің алдын алу бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Жыл басынан бері осыған ұқсас 20-ға жуық құқықбұзушылық анықталды", – деп атап өтті табиғатты қорғау полициясы.

Құқық қорғау органдары бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастырып жатыр.

Полицейлер азаматтарды табиғатты қорғау заңнамасын сақтауға және қоршаған ортаға ұқыпты қарауға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: