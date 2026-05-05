Жетісуда өзеннен заңсыз құм-қиыршық тас өндіру тоқтатылды
Жетісу облысы полиция департаментінің табиғатты қорғау полициясы қызметкерлері Талдықорған қаласы аумағындағы Балқашты өзенінде құм-қиыршық тас қоспасын заңсыз өндіру фактісін анықтап, оның жолын кесті.
Рейдтік іс-шара барысында тиісті рұқсат құжаттарынсыз табиғи ресурстарды өндірумен айналысқан жүк тиегіш анықталды.
Рейдтік іс-шара барысында тиісті рұқсат құжаттарынсыз табиғи ресурстарды өндірумен айналысқан жүк тиегіш анықталды.
Аталған дерек бойынша қажетті материалдар жиналып, процессуалдық шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданатын болады. Арнайы техника айыптұрағына қойылды. Полиция мәліметінше, мұндай құқық бұзушылықтар өңірдің экологиялық ахуалына елеулі зиян келтіріп, табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына және қоршаған ортаға кері әсер етуі мүмкін.
"Пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру тек заң бұзушылық қана емес, сонымен қатар экожүйеге төнетін елеулі қауіп. Осыған байланысты мұндай деректерді анықтау және жолын кесу бағытында жүйелі профилактикалық әрі жедел жұмыстар жүргізілуде. Жыл басынан бері осындай 27-ге жуық құқық бұзушылық тіркелді, — деп атап өтті табиғатты қорғау полициясы.
Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Полицейлер азаматтарды табиғатты қорғау заңнамасын сақтауға және қоршаған ортаға ұқыпты қарауға шақырады. Табиғи ресурстарды сақтау – әрбір азаматтың ортақ міндеті.