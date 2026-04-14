Алматыдағы колледж студентінен туберкулез анықталды: не белгілі
Алматыдағы колледждердің бірінде студенттен туберкулез дерегі анықталды. Оқиғаға қатысты қалалық білім басқармасы Zakon.kz-ке толық мәлімет берді.
Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 19 наурызда 4-курс студенті денсаулығына шағымданып, емханаға жүгінген. Флюорографиядан өткеннен кейін оған өкпе туберкулезі диагнозы қойылған.
Диагноз расталған соң студент бірден оқу процесінен шеттетіліп, ем алу үшін ауруханаға жатқызылды.
Айта кетейік, студент ата-анасымен бірге тұрады және колледж жатақханасында тұрмайды.
"Аталған жағдай анықталғаннан кейін оқу орнында барлық қажетті эпидемияға қарсы шара жедел түрде қабылданды. Студент оқшауланып, онымен байланыста болған адамдар медициналық тексеруге жіберілді", – деп хабарлады Алматы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі.
Жалпы, 1 738 студент, 150 оқытушы мен қызметкер флюорографиядан өтті. Науқас оқыған топта қосымша тексерулер мен қайта тексерістер жүргізілді.
Сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары оқу ғимараттарына дезинфекция жүргізді.
"Тексеру нәтижелері бойынша қаралған адамдардың ешқайсысынан ауру анықталған жоқ", – делінген 2026 жылғы 14 сәуірдегі басқарманың ресми хабарламасында.
Қазіргі уақытта колледж штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр, барлық студент медицина қызметкерлерінің бақылауында.
