Қоғам

Алматыдағы колледж студентінен туберкулез анықталды: не белгілі

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 17:42 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы колледждердің бірінде студенттен туберкулез дерегі анықталды. Оқиғаға қатысты қалалық білім басқармасы Zakon.kz-ке толық мәлімет берді.

Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 19 наурызда 4-курс студенті денсаулығына шағымданып, емханаға жүгінген. Флюорографиядан өткеннен кейін оған өкпе туберкулезі диагнозы қойылған.

Диагноз расталған соң студент бірден оқу процесінен шеттетіліп, ем алу үшін ауруханаға жатқызылды.

Айта кетейік, студент ата-анасымен бірге тұрады және колледж жатақханасында тұрмайды.

"Аталған жағдай анықталғаннан кейін оқу орнында барлық қажетті эпидемияға қарсы шара жедел түрде қабылданды. Студент оқшауланып, онымен байланыста болған адамдар медициналық тексеруге жіберілді", – деп хабарлады Алматы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі.

Жалпы, 1 738 студент, 150 оқытушы мен қызметкер флюорографиядан өтті. Науқас оқыған топта қосымша тексерулер мен қайта тексерістер жүргізілді.

Сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары оқу ғимараттарына дезинфекция жүргізді.

"Тексеру нәтижелері бойынша қаралған адамдардың ешқайсысынан ауру анықталған жоқ", – делінген 2026 жылғы 14 сәуірдегі басқарманың ресми хабарламасында.

Қазіргі уақытта колледж штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр, барлық студент медицина қызметкерлерінің бақылауында.

Айдос Қали
Алматыдағы балабақшада өріп жүрген егеуқұйрықтардың қайдан келгені белгілі болды
22:43, 20 наурыз 2024
Алматыдағы балабақшада өріп жүрген егеуқұйрықтардың қайдан келгені белгілі болды
Петропавлда балабақша қызметкерінен туберкулез анықталды
15:00, 06 қазан 2023
Петропавлда балабақша қызметкерінен туберкулез анықталды
Желідегі видео: Ақтауда әйелін ұрған еркекті полицейлер тауып алды
11:45, 23 ақпан 2025
Желідегі видео: Ақтауда әйелін ұрған еркекті полицейлер тауып алды
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
18:23, Бүгін
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
17:54, Бүгін
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
17:46, Бүгін
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
17:35, Бүгін
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
