Қоғам

ШҚО-да далада жалғыз қалған екі жасар бала құтқарылды

ШҚО-да далада жалғыз қалған екі жасар бала құтқарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 18:53 Сурет: polisia.kz
Тарбағатай ауданында тәртіп сақшылары көшеде үлкендердің қарауынсыз жүрген бүлдіршінді байқап, аман-есен үйіне жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін сағат 11:00 шамасында Ақжар ауылында учаскелік полиция инспекторы Диас Жумадилов пен патрульдік полиция полиция инспекторы Нұрасыл Қабылқақов далада жалғыз жүрген екі жасар баланы байқаған.

Күннің салқындығына қарамастан, кішкентай бүлдіршін үстінде жеңіл футболкасымен, жалаң аяқ жүрген. Бала табылған жердің дәл қасында ашық әжетхананың болуы жағдайды одан сайын қауіпті ете түскен.

Тәртіп сақшылары баланы бірден көлікке отырғызып, жылытып, ата-анасын іздеуге кіріскен. Олар мессенджерлер арқылы хабарлама таратып, маңайдағы үйлерді түгел аралап шыққан.

Көп ұзамай бір сағат ішінде ұлын іздеп жүрген баланың әкесі де табылды. Белгілі болғандай, үйдегілер байқамай қалған сәтте бала есіктен шығып кеткен екен.

Полицейлердің дер кезінде көмекке келуінің арқасында бала аман-есен әкесіне табысталды.

Айдос Қали
"Тамақ күйіп, бықсыған". Жезқазғанда үлкендердің қарауынсыз үйде қалған үш бала құтқарылды
19:50, 19 қыркүйек 2024
19:50, 19 қыркүйек 2024
"Тамақ күйіп, бықсыған". Жезқазғанда үлкендердің қарауынсыз үйде қалған үш бала құтқарылды
Түркияда жер сілкінісі кезінде жоғалған бала басқа елден табылды – БАҚ
21:15, 31 мамыр 2023
21:15, 31 мамыр 2023
Түркияда жер сілкінісі кезінде жоғалған бала басқа елден табылды – БАҚ
ШҚО-да үш жасар қыз бала өзенге батып кетті
17:07, 02 маусым 2024
ШҚО-да үш жасар қыз бала өзенге батып кетті
