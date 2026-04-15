Қоғам

БҚО-да көші-қон заңнамасын бұзғандар жауапқа тартылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 10:59 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысында көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау күшейтілуде.

Өңірлік полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының мәліметінше, сот шешімдерін орындамаған 19 шетелдік азамат ел аумағынан мәжбүрлі түрде шығарылған.

Ведомствоның хабарлауынша, сот қаулыларын орындаудан жалтарып жүрген тұлғаларды анықтау жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде.

Қызметкерлер құқық бұзушыларды анықтап, сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған арнайы іс-шараларды іске асыруда. Сонымен қатар, көші-қон қызметі мемлекеттік қызмет көрсетуді жалғастыруда.

Биылғы жылдың алғашқы үш айында шетелдік азаматтарға 1 774 уақытша тұруға рұқсат берілген. Алайда құқық бұзушылықтар саны азаймай отыр: жыл басынан бері көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 5 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

Бұдан бөлек, 2026 жылдың өткен кезеңінде Батыс Қазақстан облысы соттарының шешімімен 81 шетелдік азаматты елден шығару туралы қаулы қабылданған.

Облыстық ПД көші-қон қызметі басқармасының бастығы Төребек Маратов атап өткендей, өңірдегі көші-қон жағдайын бақылау – басым бағыттардың бірі болып қала береді.

Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 50 шетелдік елден шығарылды
13:23, 21 қазан 2024
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 50 шетелдік елден шығарылды
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер жауапқа тартылды
13:54, 19 маусым 2025
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер жауапқа тартылды
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер жауапқа тартылды
12:23, 18 маусым 2024
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер жауапқа тартылды
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
14:30, Бүгін
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:08, Бүгін
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
13:49, Бүгін
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
