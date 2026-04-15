Қоғам

Алматы әкімі қала тазалығына бақылауды күшейтіп, жаңа көріктендіру бағдарламасын іске қосуды тапсырды

Алматыда қала әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде қалалық ортаны жақсарту және көріктендіру мәселелері қаралды.

Жиын барысында аумақтарды санитарлық тазалау, қалалық инфрақұрылымды бояу және әктеу, көшелер мен қоғамдық кеңістіктерді күтіп ұстау, сондай-ақ жұмыстардың орындалуына бақылауды күшейту жайы талқыланды.

"Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында барлық қызметтің үйлесімді жұмыс істеуі маңызды екені айтылды. Осы мақсатта 1 сәуірден бастап қалада "Бір аудан — бір мердігер" қағидаты енгізіліп, мердігер ұйымдардың жауапкершілігі күшейтілді.

Қалада ағаштарды санитарлық мақсатта кесу, көше жиһаздары мен аялдамаларды жаңарту, инфрақұрылымды жөндеу, сондай-ақ арық жүйесін су тасқыны кезеңіне дайындау жұмыстары жалғасуда.

Сонымен қатар жұмыстардың орындалуын және техниканың қозғалыс бағытын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік беретін цифрлық шешімдерді енгізу мәселесі қарастырылып жатыр.

2026 жылдың мамыр айынан бастап "Қала тазалығы — ортақ жауапкершілік" (Responsible City) бағдарламасы іске қосылады. Оның мақсаты — қала тазалығын арттырып, экологиялық мәдениетті қалыптастыру.

Осы жоба аясында Қоғамдық кеңес жанынан қалалық комиссия құрылады. Мамыр мен қыркүйек аралығында көшпелі тексерулер, цифрлық есепке алу және аудандар, нысандар мен бизнес субъектілерінің рейтингісін қалыптастыру арқылы мониторинг жүргізіледі.

Бағдарлама ауланы көріктендіруді, кіреберістерді күтіп ұстауды, көшелерді бизнеске бекітіп беру, экологиялық бақылауды күшейту және тұрғындарды тартуды қамтиды. Кеңес соңында үздік аудан анықталып, нәтиже әкімдіктердің жұмысын бағалауда ескеріліп, тиімді тәжірибелерді таратуға негіз болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
