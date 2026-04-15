#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Ақтау маңындағы ұшақ апаты: Ресей мен Әзербайжан мәлімдеме жасады

Ақтау маңындағы ұшақ апаты: Ресей мен Әзербайжан мәлімдеме жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 18:31
2026 жылғы 15 сәуірде Ресей Сыртқы істер министрлігі Ақтау маңындағы ұшақ апатына байланысты Әзербайжан Сыртқы істер министрлігі-мен бірлескен мәлімдеме жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәлімдемеде айтылғандай, Ресей мен Әзербайжан президенттерінің 2025 жылғы 9 қазанда Душанбеде өткен кездесуі барысында қол жеткізілген келісімдерге сәйкес, тараптар 2024 жылғы 25 желтоқсанда Ақтау қаласының маңында апатқа ұшыраған AZAL әуе компаниясына тиесілі Embraer 190 ұшағына байланысты салдарды реттеу мәселесін, оның ішінде өтемақы төлеу мәселесін өзара келісіммен шешкен. Апат Ресей Федерациясының әуе кеңістігінде әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесінің байқаусыз әрекеті салдарынан болғаны көрсетілген.

"Қабылданған қадамдар екі тараптың одақтастық өзара іс-қимыл аясында өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға деген ұмтылысын растайды. Өзара құрмет, сенім және тараптардың мүдделерін ескеру негізінде Ресей мен Әзербайжан арасындағы байланыстардың жүйелі дамуы көрші елдер арасындағы достық қатынастарды нығайтып, екі халықтың игілігі үшін ынтымақтастықты кеңейтуге ықпал етеді деп сенеміз. Әуе кемесінің апаты салдарынан қаза тапқандардың туған-туыстары мен жақындарына тағы да көңіл айтамыз", – делінген мәлімдемеде.

Еске салсақ, Azerbaijan Airlines әуе компаниясының Бакуден Грозныйға бағыт алған Embraer 190 ұшағы 2024 жылғы 25 желтоқсанда таңертең Ақтау маңында апатқа ұшыраған. Әуе компаниясының мәліметінше, бортта 62 жолаушы мен бес экипаж мүшесі болған. Соның ішінде 29 адам аман қалған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Нөсер жауын мен дауыл: 16 сәуірде қандай ауа райы күтеледі
18:43, Бүгін
Ақтау маңындағы ұшақ апаты: Әзірбайжан бас прокуратурасы мәлімдеме жасады
17:27, 20 қаңтар 2025
Ақтау маңындағы ұшақ апаты: Тоқаев ақпараттық арандату мен фейкке жол бермеуді тапсырды
13:05, 28 желтоқсан 2024
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: