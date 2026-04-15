Қоғам

Несиесі кешірілетін азаматтар санаты нақтыланды

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 22:38 Фото: pexels
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі несиесі кешірілетін азаматтар санатын нақтылады. Атында мүлкі жоқ және табысы төмен азаматтардың соттан тыс банкроттық рәсіміне жүгінуге құқығы бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттік басшысының айтуынша, жауапты орган мұндай борышкерді енді өзі іздеп табады. КТК дерегіне сүйенсек, талапқа сай келетін несиесі бар азаматқа соттан тыс банкрот рәсімін пайдалану мүмкіндігін ұсынып SMS-хабарлама жолданады. Бұл хабарлау жүйесін енгізу себебі – адамдардың бәрі бірдей несиесін кешіруге өтініш беруге құлықты емес. Бірі ерінеді, енді бірі түсінбейді. Банкроттықтан кейін азамат бес жыл бойы банктен жаңа несие ала алмайтыны тағы бар. Сондай-ақ жаңа өзгерістерге сай, енді банктер мен микроқаржы ұйымдары несие берер кезде азаматтың қаржы жағдайын бұрынғыдан да мұқият тексеруі керек.

"Соттан тыс банкрот рәсіміне жүгіну үшін берешегі бар азаматтың меншігінде мүлкі болмауы және табысы ең төменгі жалақыдан аспауы қажет. Азаматтар бұл талапқа көбіне сәйкес келе бермейді. Сондықтан былтыр біз жаңа норма қарастырдық. Оған сәйкес, егер қарыз мерзімі өткеніне бес жылдан асса, мүлкі пен табысына қатысты осы екі талапты сақтамауға болады".Мәдина Әбілқасымова, ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы:

Бұған дейін кәсіпкерлердің мемлекет алдындағы қарызы қанша екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
