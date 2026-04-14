Қаржы

Кәсіпкерлердің мемлекет алдындағы қарызы қанша – Қаржы министрлігінің дерегі

14.04.2026 11:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы министрі Мәди Тәкиев 2026 жылғы 14 сәуірде Үкімет отырысында бизнес субъектілерінің мемлекет алдындағы берешегі бойынша мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәди Тәкиев елде "Таза беттен бастау" атты жоба жүзеге асырылып жатқанын еске салды.

"Аталған бастама аясында бизнес өкілдері негізгі берешектің 11 млрд теңгесін өтеді. Сонымен қатар 17 мың шағын және микробизнес субъектісіне 7,7 млрд теңге көлеміндегі өсімпұл мен айыппұлдар есептен шығарылды", – деді Мәди Тәкиев.

Министрдің айтуынша, салық реформасы нәтижесінде бұрын тіркеуде болмаған шамамен 348 мың азамат заңдастырылған.

"Бұдан бөлек, жыл басынан бері кәсіби қауымдастықпен бірлесіп салық төлеушілердің қателіктерінің алдын алу, міндеттемелерді жеңілдету және берешекті ерікті түрде реттеу құралдары іске асырылуда. "Халық бухгалтері" акциясы аясында 47 мыңнан астам салық төлеуші қамтылды", – деп толықтырды министр.

Айта кетейік, бұған дейін бизнестің жауапкершіліктен жалтару мүмкіндігі шектелгені туралы хабарланған болатын.

Оқи отырыңыз
Теңгенің нығаюына байланысты Қазақстан бюджеті 146 млрд теңгеден астам кірістен айырылды
11:35, Бүгін
Теңгенің нығаюына байланысты Қазақстан бюджеті 146 млрд теңгеден астам кірістен айырылды
Қаржы министрі бюжет қаражатының қайда жұмсалғанын айтты
15:22, 15 қазан 2024
Қаржы министрі бюжет қаражатының қайда жұмсалғанын айтты
Мобильді аударымдарды тексеру шегі арта ма: Қаржы министрлігінің басшысы жауап берді
14:23, 19 наурыз 2024
Мобильді аударымдарды тексеру шегі арта ма: Қаржы министрлігінің басшысы жауап берді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
13:55, Бүгін
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
13:37, Бүгін
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
13:19, Бүгін
Нурмагомедов встретил Забита Магомедшарипова в Китае и отлично провёл с ним время
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Бүгін
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
