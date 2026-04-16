Қоғам

Алматы әкімдігі Ұлықбек көшесін ұзарту бойынша тұрғындардың шағымын жоққа шығарды

Зима в Алматы, снег в Алматы, дорога, дороги, машины, автомобили, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 16:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Sensata City тұрғын үй кешенінің (Шұғыла ықшамауданы) тұрғындары Ұлықбек көшесін ұзарту жұмыстарына байланысты жергілікті билік тұрғын үй кешеніне тиесілі жер телімдерін алып жатыр деген мәлімдеме жасаған. Осыған қатысты Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі өз ұстанымын білдірді.

2026 жылғы 16 сәуірде ведомство Наурызбай ауданы 2014 жылы құрылғанын еске салды. Сол уақыттан бастап қаланың Бас жоспарына сәйкес егжей-тегжейлі жоспарлау жобасында Ұлықбек көшесін Момышұлы көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту қарастырылған.

Әкімдік мәліметінше, бұл жоба қаланың көлік инфрақұрылымын дамыту және жол қозғалысын жақсарту мақсатында жүзеге асырылып жатыр.

2021 жылы қалалық Сәулет және қала құрылысы басқармасы "Sensata City" тұрғын үй кешенінің құрылысына арналған жобалау алдындағы құжаттарды берген.

Тұрғын үй кешенінің эскиздік жобасы жоспарланып отырған Ұлықбек көшесінің қызыл сызық шекарасына дейінгі қала құрылысы шектеулерін ескере отырып келісілген. Яғни, тұрғын үй кешенінің оңтүстігіндегі аумақ бастапқыда жол салуға арналған, сондықтан оны өзге мақсатта пайдалану қарастырылмаған.

Осыған байланысты тұрғындардың үй маңындағы аумаққа тиесілі жерлерді иеліктен шығару туралы мәлімдемесі шындыққа жанаспайды.

Бекітілген эскиздік жобаға сәйкес "Sensata City" тұрғын үй кешенінде 334 автотұрақ орны қарастырылған. Автотұрақ орындарының жетіспеушілігіне қатысты мәселені тұрғындар құрылыс салушы компаниямен азаматтық-құқықтық тәртіпте шешуі қажет.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы облысының әкімдігі АЭС құрылысының басталғаны туралы қауесетті жоққа шығарды
15:01, 30 қыркүйек 2024
Алматы облысы әкімдігі екі жер учаскесі бойынша жалған шешімдердің күшін жоюға қатысты пікір білдірді
11:34, 29 қаңтар 2026
Алматы тұрғындарына референдум-2026 бойынша маңызды ақпарат жарияланды
10:06, 24 ақпан 2026
Стало известно, вернётся ли Ислам Чесноков в КПЛ
19:14, Бүгін
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
18:39, Бүгін
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
18:17, Бүгін
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
17:50, Бүгін
