Алматы әкімдігі Ұлықбек көшесін ұзарту бойынша тұрғындардың шағымын жоққа шығарды
2026 жылғы 16 сәуірде ведомство Наурызбай ауданы 2014 жылы құрылғанын еске салды. Сол уақыттан бастап қаланың Бас жоспарына сәйкес егжей-тегжейлі жоспарлау жобасында Ұлықбек көшесін Момышұлы көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту қарастырылған.
Әкімдік мәліметінше, бұл жоба қаланың көлік инфрақұрылымын дамыту және жол қозғалысын жақсарту мақсатында жүзеге асырылып жатыр.
2021 жылы қалалық Сәулет және қала құрылысы басқармасы "Sensata City" тұрғын үй кешенінің құрылысына арналған жобалау алдындағы құжаттарды берген.
Тұрғын үй кешенінің эскиздік жобасы жоспарланып отырған Ұлықбек көшесінің қызыл сызық шекарасына дейінгі қала құрылысы шектеулерін ескере отырып келісілген. Яғни, тұрғын үй кешенінің оңтүстігіндегі аумақ бастапқыда жол салуға арналған, сондықтан оны өзге мақсатта пайдалану қарастырылмаған.
Осыған байланысты тұрғындардың үй маңындағы аумаққа тиесілі жерлерді иеліктен шығару туралы мәлімдемесі шындыққа жанаспайды.
Бекітілген эскиздік жобаға сәйкес "Sensata City" тұрғын үй кешенінде 334 автотұрақ орны қарастырылған. Автотұрақ орындарының жетіспеушілігіне қатысты мәселені тұрғындар құрылыс салушы компаниямен азаматтық-құқықтық тәртіпте шешуі қажет.