Қоғам

Жамбыл облысында 9-сынып оқушысының өлімі: сот үш адамға үкім шығарды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 16:45 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында кәмелетке толмаған жасөспірімді өзіне-өзі қол жұмсауға итермелеу фактісі бойынша қозғалған қылмыстық іс сот үкімімен аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға өткен жылдың сәуір айында Жамбыл ауданы Тастөбе ауылында тіркелген. 9-сынып оқушысы өз үйінің ауласындағы сарайда асылып, қайғылы жағдайда көз жұмған.

Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 105-бабы 3-бөлігі (өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған.

Тергеу нәтижесінде 22 жастағы ауыл тұрғыны және 10–11 сыныпта оқитын екі оқушы күдікті ретінде танылған.

Жүргізілген тергеу барысында 7–11 сынып оқушылары арасында "бейресми беделді тұлғалардың" ықпалы бар екені және "көшелік тәртіп" кей ортада қалыпты құбылыс ретінде қабылданатыны анықталған.

Қайғылы жағдайдың негізгі себептері ретінде кәмелетке толмағанға жүйелі түрде қысым көрсету, қорқыту және оны еңбекке мәжбүрлеу фактілері көрсетілген.

Атап айтқанда, оқиға алдында жасөспірім күдіктілердің бірінің үйінде мәжбүрлі түрде құрылыс жұмыстарына тартылғаны белгілі болған.

Іс тергеліп аяқталғаннан кейін 2025 жылғы 5 қыркүйекте сотқа жолданған.

Сот барысында барлық айыпталушылардың кінәсі дәлелденіп, Жамбыл облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2026 жылғы 16 сәуірдегі үкімімен олар кінәлі деп танылды.

Сот шешімі бойынша негізгі кінәліге 8 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, кәмелетке толмаған екі сыбайласының әрқайсысына 5 жылдан жаза кесілді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысындағы мектеп оқушысының өлімі: екі жасөспірім сотталды
21:52, 14 ақпан 2025
Жамбыл облысындағы мектеп оқушысының өлімі: екі жасөспірім сотталды
Жамбыл облысында асырап алған баласын оқтаумен ұрған ана жазаға тартылды
18:34, 15 мамыр 2025
Жамбыл облысында асырап алған баласын оқтаумен ұрған ана жазаға тартылды
Жамбыл облысында сегізінші сынып оқушысын өлтірген үш қатарласы сотталды
10:05, 15 қаңтар 2025
Жамбыл облысында сегізінші сынып оқушысын өлтірген үш қатарласы сотталды
Стало известно, вернётся ли Ислам Чесноков в КПЛ
19:14, Бүгін
Стало известно, вернётся ли Ислам Чесноков в КПЛ
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
18:39, Бүгін
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
18:17, Бүгін
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
17:50, Бүгін
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
