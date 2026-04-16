Қоғам

Алматыда төрт кәсіпорын қызметкерлеріне 31,6 млн теңге қарыз

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 18:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылдың бірінші тоқсанында Алматыда азаматтардың 3 мыңға жуық өтініші қаралып, еңбек заңнамасын бұзған 300-ден астам оқиға анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында, қалалық мемлекеттік еңбек инспекциясы департаментінің жұмысын қорытындылаған кезде хабарлап айтты.

Департамент басшысының орынбасары Қасымбек Сайлауовтың айтуынша, осы уақытта жеке және заңды тұлғалардан 2 969 өтініш келіп түсіпті. Содан 297 жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, 331 заң бұзушылық анықталған екен, оның басым бөлігі еңбек қатынасына қатысты болып шыққан.

"Бірінші тоқсанда біз азаматтардың еңбек құқығын қорғау бағытында үлкен жұмыс жүргіздік. 3 мыңға жуық өтінішті қарап, шамамен 300 тексеру өткіздік. Нәтижесінде 300-ден астам заң бұзушылық анықталды, олардың көпшілігі еңбекақы төлеуге байланысты. Бұл қызметкерлерді қорғау мәселесі әлі де өзекті екенін көрсетеді", — дейді Қасымбек Сайлауов.

Тексеру қорытындысы бойынша 202 нұсқама беріліп, оның 140-ы орындалған, бұл — 69,3%. 159 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұлдың жалпы сомасы 33,4 млн теңгеге жетті, оның 18,1 млн теңгесі өндірілді. Өндірісте 14 оқыс оқиға тіркеліп, 14 қызметкер зардап шеккен.

"Біз заң бұзушылықты анықтап қана қоймай, оны жоюға да көңіл бөлеміз. Айыппұлдың 60%-дан астамы өндірілді, нұсқаманың да басым бөлігі орындалды. Өндірісте жарақат алу жағын да бақылап отырмыз, өйткені қызметкерлердің қауіпсіздігі — басты басымдықтың бірі", — дейді ол.

Қазір 63 қызметкерге 31,6 млн теңге берешек болып қалған 4 кәсіпорын бар. Осындай ұйымның қатарында "Бегалы" жеке кәсіп иесі мен бірнеше жекеменшік мектеп те бар, олар да жалақы мен өтемақы жағынан қарыз.

"Еңбекақысын өтемеген кәсіпорындар бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Біз нұсқама беріп, айыппұл салып, материалдарды мәжбүрлеп орындауға жібердік. Жағдайды бақылауда ұстап отырмыз, ішінара төлем жасалып жатыр, еңбек дауына негіз жоқ", — деп атап өтті спикер.

Жалпы, осы кезеңде департамент жүргізген жұмыстың арқасында 45 кәсіпорында 44,1 млн теңге көлеміндегі еңбекақы қарызы өтеліп, 78 қызметкердің құқығы қорғалды. Былтыр 163 ұйымда 1 млрд теңгеден астам қарыз өтеліп, шамамен 2,9 мың қызметкердің алдындағы берешек жабылған.

Айдос Қали
Бас прокуратура: Қазақстандағы орман өрттері 30 млрд теңге шығын келтірді
Алматыда 37 млн теңге айыппұлын төлемеген жүргізушілер анықталды
Алматыда заң бұзатын электросамокатшылар көбейіп кетті
Стало известно, вернётся ли Ислам Чесноков в КПЛ
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
